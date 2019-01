Debes conocerlos en pro de la salud de tu hijo

Cuidar a un hijo no es tarea fácil, especialmente si se es primerizo. Por eso, es importante ponerse al día no solo de los objetos imprescindibles que hay que comprar sino también de los que pueden facilitar el Baby Led Weaning, por ejemplo. En este caso, lo que queremos es darte a conocer cuáles son los artículos que no debes usar en el cuidado del bebé aunque se hayan empleado de forma tradicional. No es que lo digamos nosotros, es que así lo recomiendan los pediatras.

¿Preparado para tomar nota? Aquí los tienes:

Collar de ámbar

Seguro que habrás oído a más de un padre o de una madre afirmar que utilizan un collar de ámbar para poder calmar los dolores y las molestias que su bebé tiene debido a que le están apareciendo los dientes. Pues bien, debes saber que son numerosos los pediatras que se han manifestado en contra de ese tipo de artículo. Y lo hacen utilizando los siguientes argumentos que te indicamos a continuación:

No hay ninguna evidencia científica que venga a avalar que este tipo de collar de cuentas de ámbar pueda aliviar las molestias que pueden sentir los pequeños debido a la dentición.

que venga a avalar que este tipo de collar de cuentas de ámbar pueda aliviar las molestias que pueden sentir los pequeños debido a la dentición. Se corre el riesgo de que se rompa y las citadas cuentas puedan estar al alcance de la mano de los niños, quienes pueden llegar a metérselas en la boca. Eso les podría producir asfixia o atragantamiento .

. De la misma manera, trae consigo el peligro de que pueda producirse un estrangulamiento si se les enreda o engancha alrededor del cuello.

Como has podido leer, son tres motivos de peso para no recurrir al empleo de ese accesorio bajo ningún concepto.

Bastoncillos para limpiar los oídos

Dentro del conjunto de artículos que hay que tener para cuidar al bebé y, sobre todo, para lograr que esté en perfectas condiciones de higiene no deben encontrarse los bastoncillos. Sí, no deben utilizarse estos para limpiarles los oídos, como así lo indican los pediatras, por varias razones:

Pueden ocasionar problemas para la salud , concretamente para la audición, como son infecciones, heridas, pérdidas de audición y otra larga lista de patologías. Emplearlos lo único que puede hacer es favorecer que se vaya acumulando más cera en algunas zonas del oído. Y es que, además de la cera que se retira, hay otro cerumen que lo que se hace es introducirse más aún en esa parte del cuerpo. Con los bastoncillos se mete suciedad en el oído , lo que puede dar lugar, por ejemplo, a la aparición de infecciones. Además, no hay que pasar por alto que usarlos con bebés es un peligro. Lo es porque si mientras se está empleando el pequeño se mueve se le puede causar un grave daño.



Ante esos bastoncillos lo idóneo es limpiar los oídos del pequeño con un pañuelo o paño húmedo. Asimismo, también se puede consultar al pediatra el empleo de lo que sería un difusor de agua marina para ese mismo fin.

Tacatá

En esta lista de artículos que no debes usar en el cuidado del bebé no podía faltar este otro, también llamado tacataca. Es cierto que durante generaciones y generaciones se ha hecho empleo del mismo para conseguir que los niños comenzaran a dar sus primeros pasos con cierta seguridad.

No obstante, de unos años para acá diversos estudios realizados sobre el tacatá han venido a dejar patente que no beneficia en absoluto al menor. Al contrario, se considera que puede traerle consecuencias nada favorables como son estas: