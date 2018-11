La AEP alerta de la falta de pediatras en nuestro país

La salud es uno de los aspectos que más preocupa a los padres con respecto a sus hijos. Precisamente por ese motivo les interesará conocer la situación que acaba de ser denunciada de forma pública por la AEP (Asociación Española de Pediatría). En concreto, esta ha procedido a alertar, mediante un comunicado, de la falta de pediatras en nuestro país.

El punto de partida de la denuncia pública

Aunque ha sido estos días cuando la AEP se ha puesto de máxima actualidad por haber realizado un comunicado quejándose de la falta de pediatras en España, lo cierto es que no es la primera que se manifiesta sobre dicha situación. En concreto, esta sociedad científica lleva ya tiempo alertando de este problema que es realmente grave.

No obstante, es verdad que si ahora ha vuelto a querer reiterar esa escasez de doctores especializados en Pediatría ha sido a raíz del comunicado que la Sociedad de Pediatría Balear (SOPEBA) y la Asociación de Pediatría de Atención Primaria (ApapIB) han remitido al Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ibsalut). Comunicado en el que le solicitan que se lleve a cabo la reactivación del Plan Estratégico de la Atención Pediátrica en Baleares.

La falta de pediatras en nuestro país

Como hemos manifestado, la AEP lleva ya tiempo quejándose y alertando de esa falta de pediatras en España. Un problema que está afectando a la mayoría de comunidades autónomas de nuestro país, especialmente en lo que es el primer nivel asistencial, la llamada Atención Primaria, aunque también se produce en la Atención Especializada.

De esta manera, ha subrayado, por ejemplo, que en Baleares, según los datos del Ibsalut, hay un déficit del 20 % de pediatras. Es más, a tenor de lo recogido en la encuesta realizada por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), en torno al 50 % de las plazas de Pediatría en Atención Primaria en dicho archipiélago no están ocupadas por pediatras. Precisamente por eso es por lo que se reclama que las pertinentes autoridades competentes procedan a buscar soluciones de forma conjunta y urgente.

¿Qué solicita la AEP?

En el comunicado que la Asociación Española de Pediatría ha presentado de forma pública, viene a dejar patente su defensa del modelo de atención pediátrica que existe en nuestro país desde hace más de 25 años y que viene a sustentarse en pediatras, médicos especialistas en Pediatría, que se encargan de “la atención integral a los problemas de salud de la población infantil. Las enfermedades graves y complejas constituyen el foco de atención de los pediatras de los hospitales, mientras que los pediatras de los centros de salud (Atención Primaria) dirigen su atención a la prevención y promoción de la salud infantil, además de la asistencia directa y continuada a los niños con cualquier tipo de enfermedad”.

No obstante, no duda en subrayar que ese modelo se encuentra en serio peligro. Lo está porque, según la AEP, “está sufriendo la falta de atención por parte de las administraciones sanitarias, tanto a nivel nacional como local, que no están apostando por una organización eficaz de este nivel asistencial, ni facilitando los medios necesarios para que pediatras, médicos de familia y profesionales de enfermería puedan desarrollar todo su potencial en los centros de salud”.

Partiendo de todo eso, la mencionada asociación da a conocer medidas que considera que podrían ponerle fin a este problema tan importante como es la falta de pediatras en todo el país. Nos estamos refiriendo a medidas tales como estas:

No renunciar nunca a tener la mejor atención posible para los más pequeños.

A medio plazo, sería fundamental no solo ampliar el número de plazas MIR de Pediatría sino también cubrir todas las plazas MIR acreditadas y retrasar de forma voluntaria lo que es la edad de jubilación.

sino también cubrir todas las plazas MIR acreditadas y retrasar de forma voluntaria lo que es la edad de jubilación. De la misma manera, ha manifestado que es vital evitar la precariedad laboral. Para eso, apuesta porque deben ofrecerse plazas de Pediatría que resulten atractivas tanto a nivel personal como profesional.

Habrá que esperar para ver si desde las autoridades sanitarias pertinentes se toman cartas en el asunto y se intenta poner fin a esa falta de pediatras que cada vez es más relevante en numerosos rincones del país.