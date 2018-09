Te encuentras esperando un hijo y sabes ya que va a ser varón. Sin embargo, sigues sin tener claro cómo llamarle. Has pensando en tendencias que imperan, has recurrido incluso a nombres de los 80 y has consultado a tus familiares más cercanos, pero nada. En pro de poder ayudarte, a continuación, te vamos a dar a conocer algunos de los nombres de niño que triunfaron en los 90 en nuestro país según el INE. Quizás entre esos consigas dar con el idóneo para tu pequeño.

Daniel

El primer nombre de nuestra lista es Daniel, que tiene origen hebreo y que puede traducirse como “justicia de Dios”. Se considera que pertenece a varones sensibles, con innegables cualidades artísticas y que le dan un gran valor a la familia.

A todo eso hay que añadir que son personas generosas, que se pueden confiar en ellas y que siempre intentan ayudar a quienes lo necesitan. De la misma manera, los hombres llamados así son afectuosos, muy cariñosos con sus parejas y cuentan con una gran capacidad analítica.

Entre las figuras conocidas que han conseguido popularizar este nombre se encuentran algunas como estas:

El actor Daniel Craig (1968), conocido por ser, hasta el momento, el último James Bond en el cine así como por sus papeles en otras películas como “Munich” (2005) y “Camino a la perdición” (2002).

(1968), conocido por ser, hasta el momento, el último James Bond en el cine así como por sus papeles en otras películas como “Munich” (2005) y “Camino a la perdición” (2002). Daniel el Travieso, que es un personaje de cómic creado por Hank Ketcham. Se trata de un niño muy inquieto y que no para de meterse en líos. Es realmente pillín y trae de cabeza no solo a sus padres sino también a sus vecinos, los Wilson. Su historia ha sido llevada tanto a la televisión como incluso al cine.

Alejandro

Otro de los nombres de niño que triunfaron en la década de los años 90 es el de Alejandro. Este tiene origen griego y puede traducirse como “el gran salvador” o “el gran defensor”.

Se establece que los hombres llamados así son luchadores, dispuestos siempre a ayudar a los demás, con innegables cualidades artísticas y muy sentimentales. Además, son fieles a sus ideas, generosos, sinceros y muy trabajadores a la hora de alcanzar las metas que se han propuesto.

Les gusta innovar, odian la monotonía y le otorgan una gran importancia a la amistad en sus vidas. Sin lugar a dudas, una de las personas que contribuyó a popularizar este nombre en España durante la década de los años 90, fue el cantante Alejandro Sanz (1968), que ha conseguido vender más de 25 millones de discos en todo el mundo y que ha logrado, a lo largo de su carrera, obtener galardones tan importantes como 20 Grammys latinos.

En esa década arrasó con canciones como “Si tú me miras”, “La fuerza del corazón”, “Corazón partío”, “¿Y si fuera ella?” o “Amiga mía”.

De la misma manera, no hay que pasar por alto la existencia de personajes históricos que también han ayudado a popularizar ese nombre a lo largo del tiempo. Este sería el caso de Alejandro Magno (356 a.C – 323 a.C), el que fuera rey de Macedonia.

Sergio

Otro de los nombres de niños que debes tener en cuenta para dar con el idóneo para tu hijo es el que tienes ahora delante. Posee origen latino y significa “el hombre guardián”.

Se determina que los hombres llamados así son individuos fuertes, trabajadores, con enorme capacidad de esfuerzo y muy amigables. De la misma manera se resalta que son muy agradables en el trato cercano, que le dan valor tanto a la familia como a los amigos y que destacan por su discreción.

Son románticos y no cejan en el empeño de encontrar a esa persona que les dé la felicidad.

Sin lugar a dudas, si en los 90 hubo una figura que ayudó a popularizar ese nombre ese fue el cantante Sergio Dalma (1964), que ha conseguido vender más de 4 millones de discos a lo largo de toda su carrera. Ha pasado a la historia musical de nuestro país con canciones tales como “Esa chica es mía”, “Galilea”, “Solo para ti” o “Bailar pegados”. Single este último con el que representó a España en el Festival de Eurovisión en 1991 consiguiendo quedar en cuarta posición.