Natalia Sánchez da a conocer el sexo del bebé que espera

Hace unos días, al igual que hicimos con los embarazos de Teresa Rodríguez o Patricia Montero, te dimos a conocer que la actriz Natalia Sánchez, de 28 años de edad, se encontraba esperando su primer hijo. Pequeño que es fruto de su relación con el también actor Marc Clotet, de 38 años.

Hoy la intérprete, que saltó a la fama interpretando a Teté en la serie “Los Serrano”, vuelve a ser noticia. Sí, porque ha compartido con todo el mundo el sexo del bebé que espera. Sigue leyendo y lo descubrirás.

Natalia Sánchez da la noticia

Al igual que ha hecho con su gestación, la joven actriz no ha dudado en hacer uso de las redes sociales para compartir con sus seguidores el sexo del bebé que espera. En concreto, ha optado por colgar una fotografía de sí misma, presumiendo de vientre, en su perfil en Instagram. Imagen que ha acompañado del siguiente texto, que desvela el citado “misterio”:

“¡YA SÉ EL SEXO DEL BEBÉ!

Lo que todavía no sé es si querrá llevar falda o pantalón; si vestirá de rosa, de azul o con purpurina; si jugará con princesas, con camiones o con unicornios, si llevará flequillo, trenzas, rastas; Si decidirá cambiarse el nombre de Pepita a Pepito o Pepiti; si será hetero-, homo-, bi-, trans-, a- o nada de lo anterior; ni si decidirá seguir estereotipos o no y, sinceramente, no me importa lo más mínimo.

Solo quiero que sea feliz, que no sufra ni un segundo por su género y que aprenda que no son los juguetes, ni la ropa, ni los colores los que tienen género, sino que somos los adultos los que tenemos prejuicios y complejos. Así que solo deseo, con todo mi corazón, que mi niña juegue, vista y viva con libertad”.

Numerosas reacciones de sus seguidores

Hace unas horas ha sido cuando la intérprete ha colgado esa publicación y la misma ya ha conseguido reunir más de 74.000 “me gusta” así como más de 2.400 mensajes de enhorabuena. En concreto, entre esos destacan algunos como los siguientes:

“Top top top. Enhorabuena, me ha encantado ese grande mensaje, serás una madre ejemplar”.

“Hija! Ole tú. No podías describirlo mejor. Me emocionaron tus palabras y enhorabuena por el bebé!!!”.

“El mundo necesita más madres y padres así! Que sean libres y felices y que los adultos aprendamos a amar en libertad. Gracias por inspirar”.

“A este alegato bien podría valerle la acepción de un amor puro. Rotundo, inteligente, tierno y, sobre todo, respetuoso”.

“Más gente como tú se necesita en el mundo. Eres todo lo que una madre debería ser…Felicidades, porque vas a tener un hijo o una hija feliz!!”.

Sus amigos y compañeros también se suman a las felicitaciones

Igual que han hecho sus seguidores, muchos amigos y compañeros de profesión de Natalia Sánchez y Marc Clotet no han dudado en sumarse a las felicitaciones porque estén esperando una niña. Este sería el caso, por ejemplo, de la joven actriz Macarena García, que le ha dejado un corazón a la publicación.

De la misma manera, la televisa Tamara Gorro no ha dudado en ponerle un contundente “Bravo!!!” junto a los dibujos de unas manos tocando las palmas.

La actriz también ha dado las gracias a todo el mundo

Desde que procediera a contar que estaba embarazada de cuatro meses, la actriz y su chico han recibido numerosas muestras de cariño tanto por parte de seguidores como de amigos y conocidos. Precisamente por ese motivo, Natalia también ha querido usar Instagram para dar las gracias por todo ese amor que han estado recibiendo.

Lo ha hecho con el siguiente mensaje:

“SEPTIEMBRE. ¡Pilas cargadas para la vuelta al cole!

Como sigo de “resaca emocional” por todo lo bonito que nos ha traído agosto y, a veces, son las hormonas las que llevan el timón y yo…yo solo sonrío…quería pedir perdón de antemano si soy muy pesada, pero ¡quiero dar las gracias, otra vez, por todas las muestras incansables de cariño que nos han llegado y nos siguen llegando ¡cada día!

Hemos leído todos y cada uno de vuestros mensajes, llamadas, audios y comentarios…y hemos reído y llorado con ellos a partes iguales…

¡Gracias por vuestras palabras, por vuestro humor y por vuestro apoyo!

Habéis catapultado este momento al infinito y lo recordaremos siempre.

Os deseo un #FelizMiércoles, y una vez más ¡GRACIAS!”.