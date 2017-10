Así son los espectaculares menús para mamás de los hospitales de Japón. Conócelos

Cuando pensamos en la comida de hospitales, reconozcámoslo, nos vienen a la mente platos que precisamente no son nada apetecibles, porque son sosos o porque su aspecto no es el más atractivo. Es así, aunque eso no quita para que quienes los cocinan pongan todo su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, esa idea no es compartida por los ciudadanos de otros países. Y es que, por ejemplo, son realmente espectaculares los menús para mamás de los hospitales de Japón.

¿Quieres conocerlos? Te los presentamos a continuación.

Pensando en las madres

Como hemos mencionado anteriormente, en Japón se ha dado ahora un ejemplo a todo el mundo en cuanto a la alimentación que se les ofrece a los pacientes de hospitales. En ese sentido, hay que saber que se mima de modo especial a las mujeres que acuden a esos a dar a luz. Y es que, ante todo y sobre todo, se apuesta porque se puedan recuperar cuanto antes y de la mejor manera.

El hecho de que afronten el parto sin epidural, en la mayoría de los casos, es lo que lleva a que en los centros sanitarios se tomen todas las medidas para mimar a las recién estrenadas mamás. Por eso, no solo las enfermeras se encargan de los bebés sino que también hay horarios muy estrictos para las visitas. Y aún hay más, se apuesta por ofrecerles a las ingresadas una comida que es realmente es atractiva y exquisita.

Se pone mucho esmero en ofrecerles platos que resulten sabrosos, que les permitan disfrutar de la comida y que les ayuden a recuperarse.

Menús para mamás en los centros sanitarios en Japón

Como hemos mencionado, los menús para las recién convertidas en mamás son fantásticos, nada tienen que ver con los que vemos en otros hospitales. Y para eso solo hay que ver la publicación que ahora se ha hecho viral.

En concreto, lo que ha sucedido estos días es que una usuaria de la red social Reddit, llamada Hahahah1111111, ha dado a conocer esos exquisitos platos. Según expone ha dado a luz recientemente en un centro sanitario japonés y ha quedado encantada con las atenciones recibidas, de modo especial con la comida de la que ha disfrutado. Por eso, no ha dudado en contarlo en su perfil en dicho espacio web. Un lugar al que, además, ha subido fotografías de los doce menús tan espectaculares de los que ha disfrutado:

Ensalada con pasta, tortilla con arroz, calamares, té verde, fruta y sopa de pollo.

Pasta con champiñones, ensalada con brócoli y tocino, frutas, té verde, ensalada de patatas, sopa de pollo y pan.

Tofu picante, sopa de miso, alas de pollo y ensalada de repollo, arroz, plato con melón asado y ensalada de zanahoria.

Natto, ensalada de espinacas, salmón, arroz, leche, sopa de miso y tofu.

Papas guisadas, pescado frito con salsa, zanahorias fritas, ensalada hijiki, arroz, té verde y espinacas.

Cabocha, raíz de loto con salsa, camembert con pasas, tiramisú, sopa de maíz, carne de ternera frita, zumo de naranja…

Estos son solo algunos de los ejemplos de menús para mamás que, desde luego, han dejado a medio mundo con la boca abierta.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto hasta el momento, merece la pena conocer otros datos de interés acerca de este curioso hecho en los hospitales de Japón:

Es interesante saber que las mujeres que están ingresadas en esos centros sanitarios tras dar a luz reciben muchas más atenciones. Buena muestra de eso es que se les da a elegir entre un masaje o un tratamiento facial .

. En algunos hospitales las mamás pueden estar todo el tiempo con sus bebés. No obstante, en otros son las enfermeras las que cuidan durante la estancia para que así aquellas puedan descansar y recuperarse cuanto antes.

A raíz de la publicación de esa mujer en Reddit, se ha generado un gran debate en esta red social. En concreto, han participado muchos internautas procedentes de Estados Unidos que han expuesto, de manera divertida, que les encantaría dar a luz en Japón a tenor de la comida que ofrecen. Y es que se quejan de que en su país los menús de los centros sanitarios son realmente muy mejorables.

¿Qué te parece a ti cómo se preocupan por la alimentación de las féminas que han dado a luz? ¿Te resultan propuestas realmente apetecibles? ¿Cuál es tu experiencia al respecto?