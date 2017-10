Laura Matamoros conoce el sexo del bebé que espera. Descúbrelo

Numerosas son las celebrities que se encuentran ahora esperando un hijo. Sin embargo, uno de los embarazos que más ha sorprendido ha sido el de la televisiva Laura Matamoros, de 23 años. Y es que nadie sospechaba que la ganadora de “GH Vip 4” tenía intención de convertirse en madre tan joven.

La noticia de la gestación saltaba a la luz a finales de septiembre y ahora ha sucedido lo mismo pero con el sexo del bebé que espera. ¿Quieres descubrirlo? Te lo contamos a continuación.

El sexo del bebé es…

Por el momento, ni la gestante ni su pareja, el cocinero Benji Aparicio, han querido confirmar ni desmentir nada acerca del sexo del bebé que esperan. No obstante, ya se ha dado a conocer el mismo en televisión. En concreto, ha sido el colaborador televisivo Kiko Hernández el que, en el programa “Sálvame”, ha decidido desvelarlo.

Exactamente ha contado que en la reciente visita médica que realizó Laura su doctor le ha confirmado que tiene un 80 % de probabilidades de que su pequeño sea un niño. De ser así, vendría a cumplirse el sueño del papá.

La futura mamá parece ser que prefería que fuera una niña. Sin embargo, ha manifestado en distintas entrevistas que lo realmente importante es que nazca bien.

El embarazo que está llevando a cabo

De tres meses se encuentra ahora embarazada Laura. Eso hace que esté sufriendo los consabidos síntomas del primer trimestre. Así, tal y como ha dado a conocer a través de sus redes sociales y de su espacio audiovisual en mtmad, está teniendo que hacerle frente, sobre todo, a lo que son las náuseas matinales.

Eso sin olvidar que, del mismo modo, se siente más fatigada y cansada que nunca. No obstante, se encuentra feliz y encantada con la idea de tener un hijo y de afrontar el reto de la maternidad junto a su chico.

Los apoyos incondicionales de Laura Matamoros

Benji es, sin lugar a dudas, el principal apoyo que está teniendo la joven. Y es que, tal y como esta ha contado, la está mimando mucho y la está cuidando en todo momento. Lo está haciendo con amor, el amor que se tienen y que les ha llevado a estar juntos desde el verano del año 2016. Así, han forjado una relación sólida que los seguidores de la televisiva han podido ir conociendo a través de las redes sociales. Y es que no han dudado en presumir de la misma en todo momento.

De la misma manera, dentro de quienes están más pendientes de Laura está también su madre, Marian Flores, y sus hermanos, especialmente Diego Matamoros. No obstante, eso no quita para que también lo esté siendo su padre, Kiko Matamoros. Y es que, después de muchos conflictos con el ex colaborador de “Sálvame”, parece que las aguas revueltas han acabado y ahora han llegado a un punto de entendimiento. Así han ido estrechando la relación y quizás a partir de este momento lo puedan hacer mucho más, ya que el siempre polémico Kiko ha decidido dejar el programa. Lo ha hecho para tener una vida más tranquila y dedicarse a otros proyectos así como para estar con sus seres queridos.

Además, según exponía Kiko Hernández al dar la noticia del sexo del bebé, también hay algunas amigas que se han convertido en grandes apoyos para la futura mamá. En concreto, mencionaba a Nagore Robles, asesora del amor en “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Tanto es así, que esta ha acompañado a Laura incluso al médico en una de las visitas rutinarias.

Su futuro personal y profesional

Ilusionada y feliz es como la ganadora de “GH Vip 4” y finalista de la última edición de “Supervivientes” afronta ahora su futuro. A nivel personal vivirá la aventura de la maternidad. Mientras, desde un punto de vista laboral, tiene previsto seguir con su reality en mtmad y con sus compromisos profesionales varios, como ejercer de madrina para distintos eventos y firmas como sucedió estos días al ser la imagen de la presentación del nuevo Citröen C3 Aircrosss.

No obstante, no es el único objetivo laboral que tiene entre manos. En concreto, ha afirmado que se encuentra ahora estudiando interpretación en Madrid. De esta manera, quién sabe, a lo mejor pronto la vemos dando el gran salto a la televisión o al cine como actriz.

Eso sí, lo que no ha dudado tampoco en dar a conocer es que, al contrario de lo que se había rumoreado, por el momento no tiene ninguna intención de casarse. Prefiere vivir la experiencia de ser madre con tranquilidad y dedicada por completo a su bebé y luego, con el tiempo y si les apetece a ella y a su chico, contraer matrimonio.