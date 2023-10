World Padel Tour 2023 en Menorca: fechas horarios, entradas y cómo ir

La prueba del World Padel Tour 2023 en Menorca llega a las rondas finales con un pronóstico totalmente abierto y con un nivel de raquetas de primer orden. Se están viendo partidos espectaculares que están dejando en la grada imágenes inolvidables que además pueden verse de manera gratuita a través de la web de World Padel Tour.

Durante la jornada de hoy viernes se disputarán las eliminatorias de cuartos de final en los cuadros masculino y femenino de acuerdo al siguiente orden de partidos: Tapia y Coello vs Tello y Ruiz Granados; Nieto y Sanz vs Chingotto y Navarro; Galán y Lebrón vs González y Garrido; Benítez y Rico vs Stupaczuk y Di Nenno (cuadro masculino), Sánchez y Josemaría vs Sainz y Llaguno; Brea y González vs Virseda y Jensen. Ya hay dos parejas femeninas en semifinales. Triay y Ortega derrotaron a las gemelas Sánchez Alayeto y Castelló y Osoro se impusieron a Salazar y Araujo.

Precios y horarios de las finales

La semifinal del World Padel Tour de Menorca está prevista para mañana, mientras que la gran final se celebrará el domingo a partir de las 10.00 en la pista central del Pavelló Menorca de Mahón, que está siendo la sede de este apasionante circuito.

Las entradas para los dos días finales están disponibles a través de la web del torneo. El precio de las semifinales será de 55 euros (da derecho a ver los cuatro partidos), mientras que las finales costarán 40 euros.

Se están viendo grandes partidos en el torneo, y una de las parejas que más estaban llamando la atención es la formada por las gemelas Sánchez Alayeto. Mapi y Majo Sánchez Alayeto, que arrancaban su aventura en Menorca enfrentándose en primera ronda ante Ana Fernández De Ossó y Mari Carmen Villalba. Las Gemelas Atomikas llegaron a cuartos de final, pero hoy mismo han caído ante Gemma Triay y y Marta Ortega por un contundente 0-6 y 1-6.