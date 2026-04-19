Vox reinventa el vado en Palma: exige aparcamiento libre en los de los comercios fuera del horario laboral

Vox reinventa el vado en Palma: exige aparcamiento libre en los de comercios fuera del horario laboral, ante la más que evidente falta de plazas de estacionamiento en ya prácticamente todos los barrios de la capital balear.

La formación que en Palma lidera el portavoz y concejal Fulgencio Coll, ha presentado una iniciativa al gobierno en minoría del PP que será debatida en el próximo pleno del día 30 de abril, y puede habilitar cientos de espacios de estacionamiento en las calles de Palma: aparcamiento libre en los vados de los comercios fuera del horario laboral y de actividad de estos establecimientos.

Y es que muchos vados actuales, catalogados como permanentes (24 horas), corresponden a actividades económicas que sólo operan en horario laboral.

Esto genera una infrautilización del espacio público durante las noches y festivos, privando a los residentes de plazas de aparcamiento necesarias.

Por ello, y con el fin de mejorar la convivencia y la transparencia en el uso del dominio público, Vox propone una distinción clara, tanto técnica como visual, entre las modalidades de vado.

Por un lado estaría el vado permanente, que se reservaría exclusivamente para accesos que requieran disponibilidad total de 24 horas: garajes de viviendas, centros de emergencias, etcétera.

Pero por otro lado estaría el vado laboral con horario limitado, y que será obligatorio para toda actividad comercial o industrial cuya necesidad de acceso se limitará a su horario de apertura y hasta el cierre diario del establecimiento. Por ello se deberá especificar obligatoriamente el rango horario de vigencia.

A esta flexibilidad horaria se le viene a sumar un cambio en el color de estas reservas de estacionamiento.

Fulgencio Coll, propone una nueva identificación visual del color de la placa.

Para ello el Ayuntamiento de Palma, a través del departamento de Mobipalma, normalizará un nuevo diseño de placa municipal: los vados permanentes mantendrán el formato estándar vigente con fondo blanco/metalizado, pero no los nuevos vados laborales.

En este caso, Coll propone una placa con fondo de color verde para permitir y facilitar así que cualquier ciudadano identifique, de forma rápida, que dicho espacio es estacionable fuera del horario indicado en la placa.

Además, Vox considera conveniente que haya por ello una actualización de las placas y propone un periodo transitorio de 12 meses para que los titulares de vados vinculados a actividades comerciales, actualicen su señalización al nuevo formato de vado laboral verde.