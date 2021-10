Vecinos y comerciantes integrados en la plataforma Recuperemos Palma se dan de baja de la mesa de movilidad del Ayuntamiento de la capital balear ante el «trato vejatorio» recibido desde el equipo de gobierno liderado por el socialista José Hila. En un comunicado, la entidad califica el foro convocado para el 13 de octubre como una «farsa» ideada por el tripartito municipal para hacer creer a los ciudadanos que hay diálogo entre el Consistorio y la ciudadanía.

A su juicio, lo que pretende el gobierno de socialistas, nacionalistas y de Unidas Podemos (UP) es aprobar el acta de una anterior reunión, donde se aprobaron medidas que este colectivo rechaza y donde «no se nos escuchó» e imperó el «porque lo digo yo».

«Si eso es consenso, si eso es diálogo, si eso es escuchar a la ciudadanía, no seremos nosotros los que formemos parte de esta farsa», denunciaron en un comunicado .

En el mismo, dejaban claro que para el gobierno municipal hay asociaciones de primera y de segunda, porque muchos de los integrantes de este colectivo no habrían sido ni tan siquiera convocados para esa segunda reunión. «No queremos este trato vejatorio porque no creemos que sea digno y mucho menos de un gobierno que se hace llamar de la gente», remarcaban.

La guerra declarada al uso del coche privado por parte del equipo de gobierno se ha saldado con medidas restrictivas de la movilidad adoptadas sin consenso con vecinos ni comerciantes, que han expresado su rechazo a las mismas en reiteradas ocasiones, sin obtener resultado alguno por sus protestas.

Por ello, desde este colectivo se considera que si el alcalde Hila tuviera la más mínima intención de escucharles, no habría tardado casi dos meses en darles cita para una entrevista, solicitada el día 22 de septiembre, y fechada desde Alcaldía para el 10 de noviembre.

Un encuentro en el que Recuperemos Palma expondrá al primer edil palmesano la problemática existente en materia de movilidad, seguridad y limpieza. Por ello, afirmaban sentirse «decepcionados, defraudados y engañados por la poca predisposición a escucharnos». No queremos ser partícipes de una farsa que solo busca la foto de cara a la galería”.

En la nota de prensa, este colectivo cargaba contra el «pasotismo» del edil de Movilidad, Francesc Dalmau, «un servidor público que debería abandonar su cargo porque ha demostrado de manera fehaciente su absoluta incapacidad para gestionar su departamento» y la «sordera institucional» del alcalde. En este sentido, consideraban que las polémicas medidas de restricciones a la movilidad adoptadas en toda la zona centro provocarán que Palma camine hacia la ruina al peatonalizar calles, antes de arreglar la falta de aparcamientos, los accesos al centro con lanzaderas o el transporte público gratuito.

Con estas decisiones y la falta de diálogo del tripartito municipal lo único que estaría logrando el alcalde Hila es romper el consenso y crear profundas desigualdades entre los palmesanos.