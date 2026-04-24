UIB

La Universidad pública balear prohíbe fumar y vapear en las terrazas de sus cafeterías

La UIB y la AECC aseguran que la prohibición permitirá reducir la exposición involuntaria al humo

universidad balear prohíbe fumar
Cartel con la prohibición de fumar tabaco en una cafetería de la UIB.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha prohibido fumar tabaco y vapear en las terrazas de las cafeterías de sus edificios. La medida ha sido aprobada recientemente por el Consejo de Dirección del centro universitario público y ha sido presentada este viernes en un acto celebrado en el campus.

En él han intervenido el vicerrector de Proyección Social y Cultura, Adrià Muntaner, y el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Baleares, José Reynés.

La prohibición, han indicado la UIB y la AECC en un comunicado que recoge Europa Press, permitirá reducir la exposición involuntaria al humo y promover hábitos de vida más saludables entre la comunidad universitaria.

Todas las terrazas contarán con señalización que recordará la prohibición de consumir cualquier tipo de producto relacionado con el tabaco y garantizará el cumplimiento de la medida.

La medida se alinea con la normativa estatal y autonómica en materia de salud pública, así como con las recomendaciones de la Unión Europea (UE) sobre entornos sin humo.

Lo último en OkBaleares

Últimas noticias