Uber permitirá reservar barcos en Baleares a partir de junio

Uber introducirá a partir de junio una nueva herramienta en su aplicación que permitirá reservar barcos en cinco países del Mediterráneo, incluido España, según ha anunciado este miércoles la compañía estadounidense de movilidad y tecnología en un evento celebrado en Nueva York.

La iniciativa responde a nueva alianza con Click&Boat, una plataforma europea dedicada al alquiler de barcos, que ofrecerá acceso a unas 50.000 embarcaciones en destinos como Baleares, la Costa Azul (Francia) o la Costa Amalfitana (Italia), además de localizaciones en Portugal y Croacia.

No obstante, desde 2024 la compañía cuenta en Ibiza con una nueva línea de negocio llamada Uber Yate para alquilar yates privados de lujo.

Uber también ha anunciado una colaboración con Expedia Group para ofrecer a los usuarios de Estados Unidos acceso a alojamientos en más de 250.000 destinos de todo el mundo a través de la app, a la que se sumarán próximamente los alquileres vacacionales de Vrbo.

Asimismo, ha presentado un acuerdo con Accor para reforzar su programa de fidelización en Europa y Oriente Medio, que permitirá a los miembros acumular puntos ALL Accor en sus viajes con Uber y en los pedidos de Uber Eats, con ventajas adicionales para los miembros de Uber One.

En su evento de Nueva York también ha anunciado Travel Mode, una nueva función para facilitar la llegada a un destino desde el momento en que el usuario aterriza, guiando por el aeropuerto, ayudando a moverse por la ciudad con más facilidad y mostrando una selección de lugares recomendados y puntos de interés.

«El lanzamiento de Boats forma parte de la estrategia de Uber para convertirse en la app de referencia para viajar. Con estos lanzamientos, Uber sigue ampliando su oferta más allá de la movilidad y la entrega a domicilio, integrando transporte, alojamiento y experiencias en el mar en una misma plataforma», señala la empresa.