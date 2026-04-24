Tres marroquíes okupan una casa familiar en Playa de Palma: reventaron la puerta y cambiaron la cerradura

El miedo ya no llama a la puerta, la revienta. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres marroquíes acusados de okupar una vivienda, cambiar la cerradura y atrincherarse dentro. No se trataba de un inmueble abandonado, sino de una vivienda familiar en la Playa de Palma que se convirtió en escenario de una inquietante historia que refleja una realidad cada vez más preocupante: la ocupación ilegal ya no distingue entre casas vacías y hogares habitados.

Todo ocurrió en la calle Rafel Ramis, donde una familia regresó a su domicilio esperando retomar la normalidad. Sin embargo, lo que encontraron fue completamente inesperado: la cerradura había sido cambiada. Su propia casa ya no les pertenecía, al menos, no en ese momento.

En el interior, tres marroquíes de 29, 24 y 22 años se habían instalado tras reventar la puerta de la vivienda. Según relataron posteriormente a la Policía Nacional, les dijeron que llevaban varios días viviendo allí con total tranquilidad, como si se tratara de su propio hogar. Lo que no sabían es que la rápida reacción de los vecinos, alertados por movimientos sospechosos, había activado una intervención inmediata.

Agentes de la Policía Nacional acudieron con urgencia al lugar. La tensión era máxima. Tras acceder al inmueble, se encontraron con los ocupantes atrincherados en la vivienda, defendiendo su presencia con una sorprendente naturalidad. Alegaban llevar días dentro, como si eso legitimara una situación que, para los propietarios, era una auténtica pesadilla.

La intervención policial permitió recuperar la vivienda y detener a los tres okupas, como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, una figura especialmente grave cuando se trata de domicilios habitados. Pero el desenlace ha vuelto a encender el debate social: tras pasar a disposición judicial, los detenidos quedaron en libertad con cargos.

Este caso pone sobre la mesa una inquietante evolución del fenómeno de la okupación en España. Ya no se trata únicamente de viviendas vacías o segundas residencias. El salto cualitativo es evidente: los okupas comienzan a irrumpir en casas habitadas, cruzando una línea que multiplica la sensación de inseguridad ciudadana. Vecinos de la zona aseguran que la rapidez policial evitó una situación aún más grave, pero el temor persiste. «Hoy ha sido esta familia, mañana puede ser cualquiera», comentaba un residente visiblemente preocupado.

Mientras tanto, la pregunta queda en el aire: ¿hasta dónde llegará este fenómeno? Porque cuando la puerta de tu casa deja de ser una barrera segura, el problema deja de ser individual y se convierte en colectivo.