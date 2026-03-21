Tragedia en Palma: un brutal accidente de tráfico deja un motorista fallecido tras salir despedido

Una mañana que parecía rutinaria ha terminado convirtiéndose en un escenario de horror en Palma. Eran alrededor de las 9:00, según fuentes oficiales de la Policía Local de Palma, cuando el estruendo de un violento accidente de tráfico rompió la calma en la intersección de las calles Indalecio Prieto y Pere Ripoll i Palou. Lo ocurrido en cuestión de segundos ha dejado una escena estremecedora: un motorista fallecido tras un impacto de considerable intensidad.

Según las primeras informaciones, la víctima circulaba en una scooter en dirección hacia Son Gotleu cuando, de forma repentina, colisionó contra un turismo que realizaba un giro a la izquierda. El choque fue brutal y totalmente inevitable. Testigos presenciales relatan una escena impactante: el conductor de la moto salió despedido varios metros por los aires, mientras el casco y los zapatos quedaban esparcidos sobre la calzada. Una imagen que refleja la gravedad del siniestro vial en Palma.

El impacto contra el asfalto fue devastador. A consecuencia del golpe, el motorista entró en parada cardiorrespiratoria, lo que activó una rápida intervención de los servicios de emergencia. En pocos minutos, varias patrullas de la Policía Local de Palma llegaron al lugar, cortaron la vía en ambos sentidos e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvar la vida del herido.

Posteriormente, un amplio dispositivo sanitario tomó el relevo con una ambulancia medicalizada, un vehículo de mando y otro de logística. Pese a los intensos esfuerzos, los sanitarios no lograron revertir la situación y confirmaron el fallecimiento en el lugar del accidente. La conductora del coche implicado resultó ilesa, aunque visiblemente afectada por el suceso.

Tras el trágico desenlace, la Unidad de Atestados y la Unidad de Drones de la Policía Local de Palma se hicieron cargo de la investigación, utilizando medios tecnológicos avanzados para reconstruir con precisión las circunstancias del accidente mortal. La zona permaneció acordonada durante varias horas, mientras dos grúas procedían a la retirada de los vehículos siniestrados, gravemente dañados tras el impacto.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas exactas del suceso y determinar posibles responsabilidades en este nuevo accidente mortal en Palma, que vuelve a poner el foco en la peligrosidad de la circulación urbana.