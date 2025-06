Tomic-Bautista, partido estelar de hoy en el Mallorca Championships

El Mallorca Championships presented by ecotrans Group vivió este martes una jornada vibrante marcada por la clasificación a cuartos de final de varios de los principales favoritos al título. El canadiense Felix Auger-Aliassime, segundo cabeza de serie, ha liderado el protagonismo del día al imponerse por 7-5 y 6-3 al francés Arthur Rinderknech en un partido mucho más igualado de lo que indica el marcador.

El número 27 del mundo ha sabido imponer su solidez en los momentos decisivos ante un rival que venía en buena forma tras alcanzar los cuartos en Queen’s y que ya sabe lo que es brillar en Mallorca. Con este triunfo, Felix mantiene su pleno de victorias este año ante tenistas franceses (8-0) y se mete en su séptimo cuarto de final de la temporada.

También ha sellado su pase el cuarto favorito, Tallon Griekspoor, que ha superado al joven norteamericano Ethan Quinn por 7-5 y 6-4. El neerlandés, que volvía a la competición tras una lesión abdominal, ha hecho valer su experiencia en un duelo de alto nivel. Quinn, procedente de la fase previa, había logrado su primer triunfo sobre hierba en un torneo ATP fuera de Newport y aspiraba a alcanzar por primera vez unos cuartos en el circuito.

El rival de Griekspoor en la siguiente ronda será el canadiense Gabriel Diallo, que ha vuelto a demostrar su eficacia en esta superficie al derrotar en tres sets al serbio Laslo Djere (6-3, 3-6, 6-3). Diallo fue también el verdugo del mallorquín Jaume Munar en primera ronda y buscará ahora su segunda semifinal ATP del año.

En la Grandstand, el primer billete a cuartos ha sido para el serbio Hamad Medjedovic, que ha mostrado una gran madurez para imponerse al siempre competitivo Roman Safiullin por 6-4, 3-6, 7-6(4), en uno de los partidos más emocionantes del día.

El estadounidense Brandon Holt sigue siendo una de las grandes historias del torneo. El jugador procedente de la fase previa ha remontado ante el francés Benjamin Bonzi (2-6, 6-4, 6-4) para seguir soñando en la hierba mallorquina. En los octavos le espera otro compatriota, el tercer cabeza de serie Alex Michelsen, en un duelo entre dos de los nombres emergentes del tenis estadounidense.

Además, en partidos ya tratados en anteriores comunicados, el veterano australiano Bernard Tomic regresó al circuito ATP con victoria ante su compatriota Rinky Hijikata, mientras que el español Roberto Bautista Agut, séptimo favorito y último representante local en el cuadro individual, se impuso en tres sets al argentino Tomás Martín Etcheverry. Ambos se enfrentarán hoy en uno de los duelos más esperados de la jornada.

Orden de juego

Center Court (desde las 13:00)

– Corentin Moutet (FRA) vs [8] Daniel Altmaier (GER)

– Not before 15:30 – [1] Ben Shelton (USA) vs Learner Tien (USA)

– Not before 18:00 – [Q] Bernard Tomic (AUS) vs [7] Roberto Bautista Agut (ESP)

Grand Stand (desde las 12:00)

– [WC] Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP) vs [2] Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA)

– Not before 13:00 – [3] Alex Michelsen (USA) vs [Q] Brandon Holt (USA)

– Yuki Bhambri (IND) / Robert Galloway (USA) vs Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA)

Court 1 (desde las 12:00)

– Santiago Gonzalez (MEX) / Austin Krajicek (USA) vs [3] Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG)

– Followed by – After suitable rest – [1] Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) or Guido Andreozzi (ARG) / Theo Arribage (FRA) vs Alex Michelsen (USA) / Learner Tien (USA)