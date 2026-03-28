Un tiburón sorprende a los regatistas del Trofeo Princesa Sofía en la bahía de Palma

Un tiburón de notables dimensiones ha sido avistado este viernes en los campos de regatas del Trofeo Princesa Sofía Mallorca que se estaba celebrando en la bahía de Palma. La irrupción del escualo fue grabada por uno de los participantes, Jacopo Renna, que lo captó a escasos metros de la embarcación en la que se encontraba.

En las imágenes se puede observar cómo el que todo hace indicar sería un tiburón blanco, se desplaza tranquilamente por entre los participantes y, de hecho, no produjo incidente alguno, más allá del estupor y sorpresa entre los que lo avistaron.

Los biólogos lanzaron ya el pasado mes de febrero un serio aviso tras documentar un nuevo registro confirmado de tiburón blanco (Carcharodon carcharias), una especie emblemática y catalogada como vulnerable.

El tiburón blanco mantiene una presencia persistente pero extremadamente infrecuente en el Mediterráneo español, donde su detectabilidad es muy baja.

Esta especie no supone un peligro significativo para la población en nuestras costas y, de hecho, los investigadores manifiestan que, más allá de su valor simbólico, el tiburón blanco cumple una función esencial en el equilibrio de los ecosistemas marinos.

El vídeo está publicado como historia en el perfil de la red social Instagram de @jacopo_renna87 y ha sido compartido en diferentes grupos de WhatsApp.

Video: @jacopo_renna87