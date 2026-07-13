La soprano germano-mexicana Neivi Martínez, el regalo de una voz con autoridad, delicadeza y proximidad

La soprano germano-mexicana Neivi Martínez, natural de Querétaro, por fin debuta en Mallorca cuando se cumple una década desde que, en 2016, decidió lanzar su carrera en solitario. Dejaba atrás una dilatada trayectoria en compañías alemanas centradas en el teatro musical de repertorio, fundamentalmente de ópera. Hoy reside en Viena, desde donde desarrolla no solo su propia carrera musical, sino que, al mismo tiempo, ayuda a jóvenes promesas a encontrar su camino profesional en la música. Una actividad que imagino contribuyó a que, en 2024, fuese nombrada Embajadora de la Paz.

Precisamente ese mismo año lanzó su álbum debut, Art Songs of the World, en el que aparece acompañada por el pianista Stefano Severini. No es casual, por tanto, que su ciclo de conciertos en la isla se anuncie con este encabezamiento y que, para la ocasión, esté acompañada por Alfredo Oyágüez, quien, a su vez, ejerce de anfitrión del debut mallorquín de la soprano en su condición de director artístico del Festival Internacional de Música de Deià.

El primer encuentro de Neivi Martínez con el público insular tuvo lugar el 8 de julio en Son Marroig, sede del Festival de Deià, y, como resultado de los convenios de colaboración alcanzados por Oyágüez, el 10 de julio fue el turno del ciclo Miró y la Música, en el auditorio de la Fundación Miró Mallorca. Al día siguiente llegó la presentación en el claustro de Sant Francesc, en el marco del Festival de Sineu, y, finalmente, la despedida tendrá lugar el 18 de julio en las bodegas Santa Caterina de Sencelles, incluyendo el maridaje de la música con los vinos de la casa. Un debut muy afinado, en definitiva.

Fui a verla a la Fundación Miró Mallorca el mismo día en que España iba a disputar los cuartos de final del Mundial frente a la selección de Bélgica y, por tanto, fue una velada heroica para quienes decidieron acudir al concierto pese a la coincidencia de horarios. Hubo tiempo para ver el 2-1 que clasificaba a España para las semifinales y, previamente, habíamos disfrutado del regalo que supone asistir a una velada con una soprano que encarna, en efecto, el privilegio de una voz con autoridad, delicadeza y proximidad.

Autoridad, porque el aprendizaje en los teatros de repertorio centroeuropeos constituye una escuela que contribuye a sublimar la caracterización. Delicadeza, porque estamos hablando de una soprano que canta desde el alma. Proximidad, en definitiva, porque su personalidad es, toda ella, un puerto de abrigo desde el que alcanzar la dosis necesaria de complicidad con las historias que narra.

Hablemos del repertorio, cuya estructura se asemeja bastante al contenido de su álbum debut, de ahí que los conciertos se anuncien bajo el título Art Songs of the World, aunque añadiendo Divina Locura como la llave de sus contenidos, a la manera de «un viaje por la pasión, la nostalgia y la libertad», en palabras de la propia artista, si no ando equivocado. El programa se articulaba en cuatro partes: 1. Del amor al desenfreno; 2. Canciones del mundo; 3. Encanto vienés; y 4. Divina Locura. Hasta los dos bises mantuvieron una admirable sintonía con todo el paisaje sonoro que habíamos contemplado previamente.

En realidad, visto el repertorio en su conjunto, nos disponíamos a vivir la experiencia de un viaje por la historia de la buena música. Para comenzar, los grandes clásicos desde la perspectiva del amor y el desenfreno: Ah, Chloe! (Mozart), Ich liebe dich (Beethoven), Lascia ch’io pianga (Händel) y Ah! je veux vivre! (Gounod). Por cierto, esta aria de Roméo et Juliette sirvió para recordar el debut en Mallorca, en 2024, de otra gran voz mexicana: la soprano Génesis Moreno, que pocas semanas atrás volvía a sorprendernos como Gilda en Rigoletto.

El segundo capítulo estaba dedicado a las canciones del mundo, con una marcada presencia española a través de Xavier Montsalvatge y Manuel de Falla. El primero aportó Canción de cuna para dormir a un negrito, perteneciente a sus Cinco canciones negras, compuestas en la década de 1940; en este caso, una delicada nana habanera. Le siguió la Seguidilla murciana, una de las Siete canciones populares españolas que Manuel de Falla adaptó en 1914 para voz y piano. Cerrando este bloque, un clásico, un icono de la comedia musical estadounidense en el que confluyen el jazz, la música clásica y la música popular: nada menos que Summertime, que se escucha en el primer acto de Porgy and Bess. Neivi Martínez interpretó la versión original compuesta por George Gershwin en 1935.

Para cerrar la velada, la soprano acudió a dos de sus grandes querencias: el lied y las arias de ópera. El lied estuvo representado por Morgen, de Richard Strauss, mientras que para las arias eligió un ramillete de auténticos lujos: Donizetti (Care compagne), Puccini (O mio babbino caro), Bellini (Qui la voce sua soave) y Verdi (Sempre libera). Todo el repertorio fue un regalo para los oídos, sostenido por una elegante versatilidad y una inmensa riqueza de matices. Incluso los dos bises fueron como finas copas de licor añejo: I Could Have Danced All Night, del musical My Fair Lady, y Over the Rainbow, icono de El mago de Oz.