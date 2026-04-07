La socialista Rosario Sánchez frena sus pellas en la Secretaría de Estado tras las denuncias de OKBALEARES

La más que probable candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de 2027, Rosario Sánchez, ha puesto freno a sus constantes apariciones en Mallorca en actos del partido en días y horas en las que no cumplía con sus obligaciones al frente de la Secretaría de Estado de Turismo, con sede en Madrid. Lo ha hecho después de que cada pella fuera denunciada por OKBALEARES y tras varias reclamaciones del Partido Popular.

El pasado 23 de marzo fue la última intervención en clave de propaganda personal y en nombre del partido en la que apareció Rosario Sánchez en Palma. Era lunes a media mañana y, por tanto, no estaba en su puesto de trabajo sino promocionándose en Baleares. Fue en la delegación del Gobierno para explicar las ayudas del Gobierno Central para hacer frente a los efectos de la crisis de la guerra en Oriente Medio.

Sánchez comparecía ante los medios en Delegación del Gobierno pasando por delante del delegado y cuando sus funciones están vinculadas exclusivamente al mundo del turismo. Desde entonces, dos semanas sin agenda de partido en Baleares. Eso sí, con la Semana Santa en medio.

Nada que ver con las dos semanas anteriores en las que promedió una aparición de promoción en Palma cada tres días en días y horarios laborables.

El Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha pedido explicaciones sobre su agenda. No ha obtenido respuesta. Por esta razón ya ha reclamado la comparecencia de Rosario Sánchez en la Cámara Baja para que explique esta irregularidad en su puesto de trabajo que es la de un alto cargo del Gobierno Central.

En sus redes sociales sí ha publicado actividad en Mallorca previa a la Semana Santa. El domingo 29 de marzo estuvo, por ejemplo, en la Fira d’Andratx, en Mallorca, haciendo campaña. En este caso era domingo y ningún motivo ético le impedía su participación en dichos actos.

Terminan las vacaciones de Semana Santa y no hay agenda de Rosario Sánchez en Palma en actos de partido en los próximos días laborables. Ha puesto el freno la que hoy aún no está confirmada oficialmente como candidata socialista a las elecciones al Parlament balear de mayo de 2027.