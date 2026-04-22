El socialista Negueruela exige «menos policía» en las colas de regularización a pesar del caos y las peleas

En el ‘cuerpo a cuerpo’ de esta semana en el Parlament, el portavoz socialista, Iago Neguruela, ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que traslade este mensaje al alcalde de Palma, Jaime Martínez, también del Partido Popular. «El Ayuntamiento debería poner más servicios sociales y menos policía a la hora del proceso de regularización».

Llama la atención que el portavoz socialista y precandidato a la alcaldía de Palma reclame «menos policía» ante el clamor a favor de más presencia policial ante el caos y las distintas peleas que se han producido en las colas de las dependencias municipales que atienden para tramitar la documentación pertinente a los aspirantes a ser regularizados.

Sin ir más lejos, este lunes, en las oficinas ubicadas en el barrio palmesano de Pere Garau. A pesar de que es obligatorio tener cita previa, uno de los implicados ha intentado saltarse toda la cola, que daba la vuelta al edificio, con el objetivo de conseguir la documentación lo más pronto posible.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el otro individuo le ha recriminado la acción y se ha iniciado una tensa y acalorada discusión que ha terminado a golpes, empujones e insultos. Los testigos que han presenciado la pelea, que no eran pocos, han dado aviso a la Policía Local de Palma.

Y una prueba del caos, y que se repite a diario, se vivió el primer día de apertura de oficinas. Insultos, enfrentamientos y mucha tensión entre inmigrantes ilegales que formaban las colas kilométricas frente a las oficinas municipales de Palma para conseguir los papeles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les regala con la regularización masiva aprobada este pasado miércoles por Real Decreto.

La apertura del periodo de solicitudes arrancó el pasado jueves y las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de la capital balear, próximo al edificio de Gesa, ya se colapsaron con colas kilométricas formadas. Muchos han intentado colarse para conseguir la documentación lo más pronto posible, lo que ha generado momentos de gran tensión.

Los allí presentes recriminaban a los más incívicos que intentaran saltarse la fila al grito de «¡fuera!» o «¡rata!»; incluso por momentos se produjeron acaloradas discusiones. La fila era tan larga que algunos inmigrantes han decidido marcharse, mientras que otros han asegurado que «es la cola más larga que he hecho en mi vida».

Discusión en el Parlament

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a cargar contra el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes al considerar que es una medida que «no va de derechos sino de instrumentalización y de caos».

De este modo se ha expresado en el pleno del Parlament de este martes después de ser preguntada acerca del proceso puesto en marcha la semana pasada por parte del portavoz del PSIB, Iago Negueruela.

El socialista ha afeado a Prohens que el Govern y el PP se hayan «apartado de la regularización» y estén «alentando discursos de odio».

«Le pediría que frene sus discursos de odio y los de la extrema derecha», ha insistido Negueruela, quien ha pedido más recursos en los servicios sociales municipales para expedir los certificados de vulnerabilidad.

Prohens, por su parte, ha replicado que la regularización «no va de derechos sino de oportunismo, improvisación, de instrumentalización y de caos» y le ha recriminado a los socialistas que hablen de «decrecimiento» y a la vez apoyen esta medida, que a su parecer tendrá un impacto sobre el mercado de la vivienda o los servicios públicos.

La presidenta del Govern también ha acusado al PSIB de «engañar» a las personas migrantes que se quieren acoger a la regularización al decirles –siempre según su versión– que «basta con ir a los ayuntamientos a buscar un certificado de vulnerabilidad que es automático».