La Sandberg PalmaVela levanta el telón de la multiclase con un centenar de equipos en liza

La Sandberg PalmaVela levanta el telón de su regata multiclase este jueves en la bahía de Palma con la entrada en escena de las grandes esloras y las primeras clases de ORC. Tras la disputa de La Larga, el programa deportivo de la 22ª edición continúa con un centenar de barcos repartidos en 12 clases con una veintena de nacionalidades representadas.

Los primeros en competir serán los Maxis, que volverán a protagonizar uno de los grandes atractivos del inicio de la regata con una flota formada por el Wallycento Tilakkhana II, defensor del título, el Wally 80 Rose de Sven Wackerhagen, con Benjamin Potter a la caña, y el Pelotari Project de Andrés Varela, con Gabriel Juan como patrón. La clase podrá disputar un máximo de siete pruebas, combinando recorridos costeros —con al menos dos programados— y pruebas barlovento/sotavento.

«Estamos muy contentos con la participación y con los equipos que han venido, incluso la armadora del Tilakkhana nos ha trasladado que están muy contentos de estar aquí, que se se siente como en casa», explica Vivi Mainemare, coordinadora deportiva del Real Club Náutico de Palma.

Junto a ellos, también comenzarán mañana las clases ORC 0-1 y ORC 2, que compartirán formato con un máximo de siete pruebas y al menos una costera. En ORC 0-1 destacan unidades como el Aifos de la Armada, patroneado por Jaime Rodríguez Toubes, el Aproperties Blue Carbon, el Elena Nova de Christian Plump (RCN Palma) o el Hydra-HM Hospitales de Mike Price, entre otros. En ORC 2, la flota contará con habituales de la cita como el Viking IX de Erik Tejedor (RCN Palma), el Magica de Marco Corno (CN El Masnou) o el Histolab de Juan José Torres.

El resto de la flota se incorporará a partir del viernes con la entrada en competición de las clases TP52, ORC 3, ORC 4-5, ORC A2, ORC Sportboats, Espíritu de Tradición, Dragón y Flying Fifteen, completando así una de las ediciones más completas de la Sandberg PalmaVela.

«Tenemos un buen parte para estos días y estamos con muchas ganas; ya tenemos todo listo en el club para recibir a los más de cien barcos y mañana empieza el show», afirma Mainemare.

Con la bahía de Palma como escenario y tras una primera parte marcada por la regata offshore, la competición entra ahora en su fase más numerosa y diversa, consolidando una vez más a la Sandberg PalmaVela como una de las grandes citas de la temporada como prueba clasificatoria para el Circuito Mediterráneo de Vela en clases ORC y el IMA Mediterranean Maxi Offshore and Inshore Challenge.

El primer bocinazo está previsto para este jueves a partir de las 13:00 horas en la bahía de Palma.