La promesa incumplida y más deseada por los empresarios del Paseo Marítimo de Palma será realidad

La promesa incumplida y más deseada por los empresarios de un Paseo Marítimo de Palma patas arriba por unas obras que se prolongan desde hace un año y que aún ni están en su ecuador, puede ser una realidad en 2024 tras materializarse el acuerdo alcanzado por PP y Vox para aliviar la delicada cuando no ruinosa situación de los negocios de restauración de esta zona de primera línea de la capital balear.

Todo ello después de un año de soportar unas obras cuya fecha de finalización nadie puede predecir con exactitud pero que se prolongarán más allá del próximo año, y tras comprobar como el anterior gobierno municipal presidido por el ex alcalde socialista, José Hila, no les ofrecía solución alguna.

Unos restauradores muchos de los cuales han tenido que echar la persiana de sus establecimientos, ante la falta de público por el impacto de unos trabajos de reurbanización cuya puesta en marcha nunca se negoció con ellos ni con el vecindario antes de su arranque, en enero del presente año.

Ahora el gobierno municipal que preside el alcalde del PP, Jaime Martínez, ya ha sentado las bases, no para sacarlos del pozo, pero sí para que no sigan aumentando el volumen de sus cuantiosas pérdidas.

En concreto el pacto alcanzado en el pleno municipal entre PP y Vox consiste en llegar a un acuerdo junto a la Autoridad Portuaria de Baleares, que es el organismo encargado de ejecutar estas obras, y con todos los representantes de los empresarios del Paseo Marítimo afectados, para que se les concedan bonificaciones y rebajas en materia de impuestos.

En concreto, de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de la tasa por servicios relativos al tratamiento de residuos sólidos urbanos (incineración de residuos) y el impuesto sobre actividades económicas, en relación a las pérdidas de negocio convenientemente demostradas por los afectados.

Ahora habrá que ver si el alcalde Martínez no hace como su predecesor en el cargo, el ex primer edil socialista, José Hila, que incumplió por dos veces el acuerdo de pleno donde se comprometía a estudiar y poner en marcha esas ayudas, pero que no hizo nada después.

Al menos el compromiso por parte de la teniente de alcalde de Hacienda, Mercedes Celeste está registrado ya en acta en el pleno municipal donde manifestó que «si hay autónomos y empresarios que han visto mermados sus negocios debido a esta obra masiva que se está haciendo en el Paseo Marítimo, es justo que el Ayuntamiento esté al lado de ellos».

Desde Vox el concejal y portavoz Fulgencio Coll ponía de relieve la injusticia que ha supuesto que a unos empresarios que tienen sus negocios cerrados en la mayor parte de los casos, el Ayuntamiento les haya cobrado el IBI, las terrazas y todo, como si tuviera una actividad económica normal.

Además de despidos y cierres los empresarios que han sobrevivido «no han tenido comprensión alguna por parte del Ayuntamiento» hasta la fecha porque como puntualizó Coll, «el anterior gobierno no les hizo ni el menor caso».

Los empresarios y trabajadores han visto cómo su clientela y recaudación han caído entre un 60 y 70%, y llama poderosamente la atención que los concejales de formaciones como Més y Unidas Podemos (tres y una edil respectivamente), ahora en la oposición y hasta mayo en el gobierno municipal, votaran en contra, y ni tan siquiera se abstuvieran.

La concejala de Més Neus Truyol, pese a conocer que el gobierno municipal del formaba parte incumplió sus compromisos en el pleno, no tuvo reparo alguno en justificar su voto negativo porque afirmó, que «votaremos en contra porque ya había mociones aprobadas hace pocos meses y lo que el equipo de gobierno tiene que hacer es continuar negociando». Sí se sumaron al acuerdo municipal los concejales socialistas, ahora también en la oposición.