Prohens intensifica su cruzada contra AENA: ahora ya es un «problema» para los residentes en Baleares

El PP balear de Marga Prohens tiene identificada a la empresa gestora de los aeropuertos, AENA, como un objetivo político. Tras enfrentarse a la compañía por su negativa a la cogestión aeroportuaria, por las obras en Son Sant Joan y por la anunciada ampliación del aeropuerto de Ibiza, ahora la señala por la escasez y los precios de los aparcamientos en los aeropuertos. Un «problema» para residentes y trabajadores.

Los populares han registrado en el Parlament una Proposición No de Ley en la que reclaman a AENA y al Gobierno de España un plan urgente de mejora de los aparcamientos y los accesos a los aeropuertos de Palma, Menorca e Ibiza, ante la saturación de plazas y el incremento de costes que vienen denunciando desde hace meses trabajadores, transportistas y residentes.

Así, la portavoz de la Comisión de Turismo del PP, Salomé Cabrera, ha explicado que «cada día recibimos quejas de trabajadores del aeropuerto, taxistas, transportistas y usuarios habituales que no encuentran plaza de aparcamiento o que tienen que pagar tarifas cada vez más altas para poder ir a trabajar».

Cabrera ha insistido en que «esto no es una anécdota, es un problema que afecta directamente a la economía de miles de familias en las Islas y que Aena lleva demasiado tiempo sin resolver». La diputada ha señalado que la concentración de slots durante la temporada alta y en determinados tramos horarios agrava la congestión en los accesos, «especialmente en Palma, donde llegar al aeropuerto de Son Sant Joan se ha convertido en un problema añadido para quienes trabajan allí».

La diputada ha recordado que ya en 2024 el propio sector del transporte denunció el impacto económico de las tarifas y de los sistemas de gestión de Aena, «que terminan repercutiendo en mayores costes para los profesionales, muchas veces por retrasos operativos que no dependen de ellos». «Pedimos a Sánchez algo muy concreto: más plazas para los residentes, mejor ordenación de los espacios y tarifas que no penalicen a quien necesita el aparcamiento para trabajar cada día», ha afirmado la portavoz popular, quien ha reclamado también bonificaciones o tarifas reducidas para trabajadores aeroportuarios, transportistas y empresas de servicios que dependen de estas infraestructuras.

Cabrera ha enmarcado esta exigencia en un contexto más amplio, recordando que Aena y el Gobierno de España están elaborando el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que regirá los próximos cinco años: «Ahora es el momento en el que se deben recoger estas necesidades, con diálogo y consenso con las instituciones de las Islas».

La portavoz ha vinculado, además, esta reivindicación con la reciente aprobación por parte del Parlament de la ley de cogestión aeroportuaria, «una herramienta que tiene que servir precisamente para que decisiones como las de los aparcamientos no se tomen desde Madrid de espaldas a la realidad de cada isla».

«No se trata de una infraestructura más; los aparcamientos del aeropuerto son hoy una preocupación real para miles de residentes y trabajadores de Baleares, y Aena tiene que dar respuesta ya», ha concluido Salomé Cabrera.