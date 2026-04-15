A prisión un colombiano ilegal por intentar degollar a su ex novia con un machete en Palma: «Si no eres mía, no serás de nadie»

Hay sentencias que destacan por su tibieza y luego está la que ha dictado este miércoles la Audiencia Provincial de Baleares. Un colombiano que residía en Mallorca de forma ilegal ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión por propinar una brutal paliza a la que era su pareja sentimental e intentar matarla cortándole el cuello con un machete.

Los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2024. Después de haber mantenido una relación estable y con proyecto de vida común durante ocho meses, el varón se presentó de madrugada en la vivienda de la víctima, ubicada en Palma, para agredirla sexualmente y físicamente, a pesar de que le constaba una orden de alejamiento.

Una vez accedió al inmueble, el individuo le propinó golpes por todo el cuerpo, le tiró de las pestañas y le estampó la cabeza contra la pared en varias ocasiones. Posteriormente, la lanzó sobre la cama y, tras arrancarle la ropa interior con suma violencia, le sometió a tocamientos de carácter sexual.

Presa del terror, la mujer intentó escapar, aunque sin éxito. En el salón de la vivienda, el hombre agarró a su ex novia del cuello y apretó hasta hacerla vomitar. Luego, cogió un machete de grandes dimensiones y le provocó un corte en el cuello en forma de i griega.

La Fiscalía pedía para el hombre seis años de cárcel. Sin embargo, las partes han llegado a un acuerdo este miércoles en el juicio y se ha rebajado la petición inicial a los dos años y tres meses por intento de homicidio y quebrantamiento de condena.

Se ha considerado igualmente el atenuante de reparación del daño después de que el condenado haya entregado a la víctima 4.000 euros como indemnización.

La mujer vivió un auténtico calvario cuando ella dio por finalizada la relación. El individuo le profería constantemente expresiones tales como «perra», «guarra», «zorra» o «hija de puta». Además, le controlaba constantemente sus conversaciones en Whatsapp y le instaba a desinstalarse todas sus redes sociales.

En ocasiones, el condenado se presentaba en la casa de la víctima y en su puesto de trabajo para intimidarla y amedrentarla. «Si no eres para mí, no serás para nadie, te voy a matar», le llegó a decir.

A consecuencia de todos los golpes recibidos, la mujer sufrió limitaciones de movilidad, graves heridas por todo el cuerpo como hematomas, equimosis y escoriaciones, por las que necesitó muchos días para sanar.