La Policía Local pone la directa contra las falsificaciones en comercios de Playa de Palma: 5.700 artículos decomisados

La Policía Local pone la directa contra las falsificaciones y el fraude comercial en establecimientos de Playa de Palma: hasta 5.700 artículos fueron decomisados este viernes, en un amplio operativo contra la venta de productos falsificados en la mayor zona turística de Baleares que se saldó además con la investigación de 21 personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial.

La actuación se desarrolló en el marco del dispositivo especial de refuerzo que la Policía Local mantiene en la Playa de Palma durante la temporada estival con el objetivo de reforzar la seguridad, combatir el comercio ilícito y velar por el cumplimiento de la normativa.

Se desplegó un dispositivo integrado por 85 agentes, de los cuales 26 se encontraban en periodo de prácticas, dos oficiales y un inspector al frente de la coordinación. Asimismo, las actuaciones contaron con la colaboración técnica de dos peritos especializados, aportados por las marcas afectadas, para certificar la falsificación de los productos intervenidos.

El operativo comenzó a las 11.00 horas y se prolongó hasta aproximadamente las 17.30 horas. Durante ese tiempo se llevaron a cabo inspecciones simultáneas en 21 establecimientos comerciales ubicados en las calles Cartago, Carretera de l’Arenal y plaza Maravillas.

Como resultado de las inspecciones, los agentes intervinieron 80 bolsas que contenían un total de 5.723 artículos falsificados que reproducían de forma ilícita diseños y marcas de reconocido prestigio. Entre el material incautado se encontraban 3.443 camisetas, 883 bolsos y bandoleras, 391 gorras y sombreros, 278 equipaciones deportivas, 185 gafas de sol, 146 pantalones y 397 artículos y complementos de diversa tipología.

Como consecuencia de estos hechos, la Policía Local instruyó diligencias judiciales contra 21 personas investigadas, no detenidas, como presuntas responsables de delitos contra la propiedad industrial vinculados a los establecimientos inspeccionados.

Este operativo forma parte del trabajo continuado que desarrolla la Policía Local de Palma para combatir el comercio ilícito, proteger los derechos de propiedad industrial y garantizar una competencia comercial leal.