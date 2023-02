Podemos y Més rabian contra el PSOE por iluminar el monumento al Crucero Baleares , ubicado en la plaza palmesana de Sa Feixina, y han exigido la retirada de las luces de este monumento despojado de toda connotación franquista a finales de 2010, adaptado a la Ley de Memoria Histórica y que el Consell de Mallorca, está obligado a catalogar, tal y como han sentenciado los tribunales.

La renovación por el Ayuntamiento de Palma de la iluminación de la fuente que acompaña al popular monolito, en línea con el resto de espacios públicos de la capital balear, desató la ira de los socios socialistas de Més y Podemos porque un problema en el programa informático hizo que los focos del alumbrado de la fuente proyectasen colores, en vez del clásico color neutro, lo que fue interpretado por estas dos formaciones como un acto de ensalzamiento a un monumento que siguen calificando de franquista.

De hecho, la imputada concejala de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, (Més) a la que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por los vertidos de aguas fecales al mar durante la pasada legislatura cuando era presidenta de la compañía municipal Emaya, manifestó que el parque y la fuente deben tener una iluminación suficiente para garantizar que sea «un espacio seguro», pero no el monolito, «que es un monumento fascista y el futuro que debe tener es su desaparición», afirmó.

La deriva antijudicial del vicepresidente del Govern y ex juez, Juan Pedro Yllanes (Podemos), desembocó en la convocatoria de urgencia una reunión extraordinaria de la Comisión de Memoria Democrática de Baleares, para «analizar la iluminación del monumento franquista de Sa Feixina y dar una respuesta coordinada con la sociedad civil».

En un comunicado, desde el Govern resaltaron que, en contra de todas y cada una de las sentencias judiciales que avalan la protección y el valor histórico y artístico del monumento, «Sa Feixina es contrario a la Memoria Democrática», recordando que ha reclamado al Estado su declaración como tal en reiteradas ocasiones, incluyendo una enmienda al texto de la ley de memoria estatal, que fue rechazada.

El propio alcalde socialista de Palma, José Hila, negó que haya una «iluminación especial» para este popular monumento que «si no estuviese sería lo mejor para Palma, por lo que representa» dijo, ignorando las sentencias judiciales y el mayoritario consenso social a favor de su permanencia. El primer edil precisó que la iluminación de ese monolito no es «algo extraordinario, sino que forma parte del contrato para iluminar las fuentes de la ciudad. La iluminación se está cambiando en todas, pero no es nada especial, son luces blancas», puntualizó.

Con todo, ha negado que se haya resaltado desde el Ayuntamiento porque «es fascista», aseguró el alcalde en unas manifestaciones contrarias todas y cada una de las sentencias judiciales.

Finalmente desde Podemos Palma exigieron la retirada de las luces del monolito «por respeto a las víctimas y las familias», mientas su coordinadora autonómica, Antònia Jover, consideraba que iluminarlo «es una ofensa a las víctimas, a sus familias y a las personas que contribuyen a que no caigan en el olvido».