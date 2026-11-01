Plantas de hasta 4 metros y 24 kilos de cogollos: desmantelado un gigantesco cultivo de marihuana en un piso de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre español acusado de tráfico de drogas tras desmantelar una plantación interior con plantas de marihuana gigantescas. El operativo culminó con la incautación de hasta 16 ejemplares que alcanzaban entre tres y cuatro metros de altura, además de una notable cantidad de sustancia ya procesada y lista para su salida al mercado ilícito.

La intervención, llevada a cabo el pasado miércoles por agentes del Grupo II de Estupefacientes, supuso la fase final de una investigación abierta tras recibir sospechas fundadas sobre la actividad que se desarrollaba en el inmueble. Las pesquisas iniciales permitieron a los investigadores confirmar que la vivienda no solo albergaba un cultivo activo, sino que funcionaba como un centro logístico donde presuntamente se sembraba, elaboraba y preparaba la droga para su posterior distribución y venta.

Una vez acreditada la existencia de la plantación y reunidos los indicios necesarios sobre la presencia de equipamiento específico para el cultivo, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio.

En el interior de la vivienda, los policías hallaron 16 plantas de marihuana de una envergadura excepcional, con alturas comprendidas entre los tres y los cuatro metros. Tras su corte y pesaje, las ramas cogolladas arrojaron un peso total de 21 kilogramos. Asimismo, los agentes localizaron e intervinieron más de tres kilos adicionales de cogollos ya secos y separados, preparados para su distribución inmediata o consumo.

A la vista de todo el material hallado y la droga decomisada, los agentes procedieron a la detención inmediata del morador como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.