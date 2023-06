El ex juez Manuel Penalva ha justificado este viernes que en el caso ORA se decretara la prisión provisional para el empresario Antonio Roig y el funcionario Miguel Ángel Femenía en el hecho de que «los indicios de culpabilidad eran abrumadores» en la adjudicación del concurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha retomado este viernes el juicio contra los investigadores del caso Cursach continuando con el interrogatorio al juez Manuel Penalva, que en este caso tiene que responder a preguntas de las acusaciones y su defensa.

El ex juez ha insistido, como ya hizo este jueves en su primera declaración, en que las detenciones, asimismo, de una docena de funcionarios tenían lugar en el ámbito policial y que eran «necesarias» para que los arrestados no se comunicaran entre sí.

«La mesa de contratación ocultaba actas, el CIF de Roig que no se podía presentar al concurso porque tenía deudas con el Ayuntamiento, y las actas de la Junta de Gobierno. Una testigo dijo que nunca había visto nada tan irregular en 20 años de carrera», ha afirmado.

Penalva ha insistido en justificar la prisión para Roig y Femenía en que había un riesgo de ocultación, manipulación o destrucción de pruebas, además de los indicios de culpabilidad. El ex juez ha vuelto a negar que se presionara a testigos y que se ofreciera a detenidos pasar de imputado a testigo en función de lo declarado.

«La prisión estaba más que justificada y se podría haber prolongado si hubiéramos investigado más. Gijón, Roig y Femenía formaban un triángulo sospechoso», ha añadido. En la misma línea, a preguntas del abogado de Roig, Penalva ha afirmado que indicios para las detenciones «había a miles», recoge la agencia Europa Press.

A lo largo del interrogatorio, el juez ha vuelto a rechazar responder a preguntas relacionadas con los chats de whatsapp en los que supuestamente para tratar de involucrar a Roig y Femenía en otro concurso para prolongar la prisión.

Penalva, además, ha reiterado que el hecho de que se destruyera información avalaba que la decisión de la prisión «estaba bien tomada».

A preguntas del abogado de Roig, Penalva se ha referido a su comparecencia para la prisión en la que, según el letrado, «les pidió que salieran del despacho y se pensaran lo que tenían que decir o si querían colaborar de alguna manera».

El ex juez, sin embargo, ha admitido, haciendo referencia a la amistad que les unía, que eso ocurrió pero no así. «Al ver que iba a ir a prisión, me dijo por lo bajini: Manolo, ¿me vas a mandar a prisión? Le hice un gesto y le dije, hombre, con lo que hay no me queda otra opción».