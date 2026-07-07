De Pamplona a Mallorca: el particular Chupinazo que ha llevado los Sanfermines a una residencia de ancianos

Los residentes, familiares y profesionales de la residencia de La Bonanova, ubicada en Palma, no han querido perderse los Sanfermines y han celebrado un particular lanzamiento simbólico inspirado en el tradicional chupinazo de Pamplona para demostrar que la alegría y el amor por las tradiciones no entienden de edades.

El centro público, integrado en la red gestionada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell de Mallorca, se ha vestido de gala. La jornada ha contado con un pregón muy especial a cargo de un usuario de la residencia originario de Pamplona, además de música, bailes y una decoración temática que ha llenado de ambiente festivo cada rincón.

El conseller de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a los Sanfermines y ha asegurado que «estas iniciativas demuestran que la atención a las personas mayores debe estar llena de vida, de participación y de momentos compartidos en comunidad».

Asimismo, el presidente del IMAS también ha subrayado que «mantener el vínculo con las tradiciones, sean propias o de otros lugares, y participar activamente en la vida social de los centros contribuye a promover un envejecimiento activo y reforzar el bienestar emocional de las personas residentes».

Cabe recordar que este tipo de celebraciones se enmarca en el modelo de atención centrada en la persona que el IMAS impulsa en sus centros residenciales, basado en la participación, la autonomía personal y el mantenimiento de los vínculos con el entorno.

«Adaptamos las actividades a los gustos, intereses y trayectorias de vida de las personas mayores, porque cada persona es diferente y cada detalle cuenta en su día a día», ha añadido Sánchez.

Además de los Sanfermines, la residencia La Bonanova y el resto de centros de la red del IMAS celebran a lo largo del año numerosas festividades populares y tradicionales, tanto de Mallorca como de otros lugares. Su objetivo es dinamizar la vida cotidiana en los centros, favorecer la convivencia y reforzar el sentimiento de pertenencia de las personas residentes.

Y es que durante los meses de verano también se han programado veladas al aire libre, verbenas, talleres y salidas adaptadas a las necesidades y preferencias de las personas usuarias de cada centro.

Con este tipo de iniciativas, el IMAS refuerza su compromiso con una atención pública de calidad, humana, participativa y adaptada a la diversidad de las personas mayores de Mallorca.