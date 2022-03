El Palma Futsal viaja este miércoles a Jaén para disputar la Copa de España con el equipaje cargado de ilusión. Es una de las grandes citas de la temporada. Reúne a los ocho mejores equipos de la primera vuelta con el segundo título de la temporada en juego tras la Supercopa de España celebrada hace dos semanas y de la que los mallorquines salieron subcampeones tras perder en los penaltis la segunda final de su historia. Los baleares afrontan una nueva oportunidad de luchar por un título con una fase final en la que tendrán que dar su mejor versión si quieren superar los cuartos de final, algo que solo han conseguido una vez en sus ocho participaciones anteriores.

Es la novena ocasión, octava consecutiva, que el Palma Futsal disputa la competición más prestigiosa del fútbol sala nacional y la afronta con la ilusión de hacer historia en una fase final que no se le ha dado demasiado bien. Y, para ello, tendrá que ganar a Movistar Inter en la eliminatoria de cuartos de final que abre el torneo el jueves.

El técnico jerezano Antonio Vadillo se mostró confiado en su equipo, a pesar de que el estado físico de sus jugadores no sea el mejor de la temporada: “Vamos a hacer un gran partido y cuando lo hacemos somos un rival muy difícil de superar, independientemente de las bajas el colectivo está por encima de lo individual, lo hemos demostrado muchas veces y también lo vamos a hacer esta vez. Somos los que estamos y estamos los que somos, no hay lloros, hay que ser realista, competir con lo que tenemos y tenemos armas suficientes para afrontar esta Copa de España”, declaró Vadillo quien, además, añadió que “vamos con todas las garantías de que le vamos a poner las cosas muy difíciles a Movistar, tenemos muchas posibilidades de pasar de eliminatoria, estamos al cincuenta por ciento, no les doy como favoritos porque creo que no juega la historia ni el escudo, juegan cinco contra cinco y nosotros ahí tenemos muy claro cómo tenemos que afrontar este partido para ganarlo”.

El cuadro mallorquín se verá las caras ante un Movistar Inter que llega al choque en dinámica ascendente con siete victorias consecutivas, es por ello por lo que Vadillo asegura que “una vez se clasificó para la Copa de España se quitó la mochila y el equipo está rindiendo al nivel que se le espera de Inter. Éramos los dos equipos con mejores dinámicas de resultados”, aunque puntualiza que “creo que será un partido equilibrado e igualado, como son de hace ya bastante tiempo estos partidos en los que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y si somos capaces de controlarlo vamos a tener muchas opciones de pasar la eliminatoria”.

El técnico andaluz, además, confirmó la baja de Chaguinha, aunque también aseguró que Gordillo viajará y jugará con el equipo: “Vamos a meter a Gordillo por Nil porque es un jugador con más empaque. Tenemos una bala con el tema de Gordillo porque se tendría que quedar con la primera plantilla y vamos a dar ese paso ya. Va a venir a la Copa, tenemos mucha confianza en él, está adaptado a nuestra forma de jugar y creemos que la apuesta va a salir bien”.

El director general del Palma Futsal José Tirado quiso reconocer el mérito del equipo a participar en una nueva edición de la Copa de España y afirmó que “hay que darle valor a volver a estar en lo que nosotros consideramos el mejor torneo del mundo de clubs. La Copa de España es el trofeo por excelencia donde ocho equipos de la mejor liga del mundo van a poder disfrutar del campeonato y creo que muchas veces no le damos valor y el Palma vuelve a estar ahí”. José Tirado repasó los acontecimientos pasados del club en esta competición y afirmó que “la historia dice que no tenemos mucha suerte ni en los sorteos ni en el campeonato”, pero cree que este año es diferente, ya que “en la Supercopa hace un mes disfrutamos y vimos la capacidad que puede tener el equipo en un torneo corto y vamos con toda la ilusión del mundo a competirla y a intentar pasar la primera ronda para seguir soñando”.

José Tirado cree que el torneo llega en un buen momento para el equipo, aunque ni el rival ni las bajas son la mejor situación para afrontarlo. Aún así, declara que “si quieres llegar a una final otra vez tienes que ir ganando y pasando eliminatorias difíciles”. El director general viaja a Jaén con ilusión y con confianza en que su equipo haga un buen papel y pueda pasar de eliminatorias: “Creemos que podría ser muy bonito e importante para el equipo, el club y la afición poder pasar la eliminatoria y que el sábado podamos volver a soñar con una final contra el Barça o Cartagena. Después de mucho tiempo el Palma hace un mes jugó su segunda final y por qué no pelear por jugar otra final”, concluyó Tirado.