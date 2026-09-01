Palma inicia la reparación de un tramo de la muralla del Puig de Sant Pere

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado las obras de reparación y rehabilitación de un tramo de la muralla del Puig de Sant Pere con el objetivo de recuperar este espacio patrimonial y garantizar su conservación.

La intervención se incorpora al contrato de restauración y conservación de la muralla de Palma después de que la Junta de Gobierno aprobara el pasado mes de abril una modificación para incluir este tramo y ejecutar las actuaciones necesarias. El proyecto cuenta también con la autorización del departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca.

El comienzo de las obras se ha programado teniendo en cuenta las características de los materiales que se utilizarán durante la intervención. Estos requieren unas condiciones de temperatura determinadas, por lo que su aplicación no resulta recomendable durante los periodos de calor extremo.

Antes del inicio de los trabajos, se han llevado a cabo distintas actuaciones preventivas en la zona, entre ellas la instalación de lonas y varios estudios técnicos para analizar el estado de la estructura y determinar los materiales y las soluciones constructivas más adecuadas.

Una de las principales características de la actuación será la recuperación de una parte importante del material disponible y el empleo de una técnica constructiva tradicional conocida como tapial o tierra apisonada.

Este sistema, utilizado durante siglos en distintas regiones del mundo, consiste en compactar tierra húmeda mezclada con áridos y, en algunos casos, estabilizantes. La mezcla se coloca por capas dentro de un encofrado de madera que se desplaza progresivamente a medida que se levanta el muro.

Cada una de las capas se compacta mediante procedimientos manuales o mecánicos hasta formar una estructura monolítica, sin juntas visibles. Además de su valor como técnica tradicional, el tapial destaca por su rapidez de ejecución, su resistencia estructural y sus propiedades térmicas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Palma pretende avanzar en la conservación y recuperación de la muralla histórica de la ciudad mediante una intervención respetuosa con las características originales de la estructura y con materiales y soluciones constructivas compatibles con su naturaleza patrimonial.

Renovación del área de juegos infantiles del parque de La Femu

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobará inicialmente este miércoles el proyecto de mejora y renovación del área de juegos infantiles del parque de La Femu, en el barrio de l’Olivera, que permitirá convertir este espacio en una zona de juego más accesible, inclusiva y adaptada a las diferentes necesidades de los niños, con especial atención a menores que presentan dificultades en el neurodesarrollo.

La actuación, liderada por el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, permitirá ampliar prácticamente al doble la superficie actual del área de juegos y dotarla de nuevos elementos y recursos que favorezcan diferentes formas de juego, exploración e interacción. El proyecto cuenta con un presupuesto de 160.262 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

Cabe recordar que esta actuación municipal responde a una demanda de los vecinos de La Femu, habiéndose trabajado de forma consensuada con la asociación de vecinos de la zona y con las entidades que forman parte de la Mesa de Accesibilidad.