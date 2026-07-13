Palma incorpora 10 nuevos mecánicos a la EMT para sacar a la calle más buses con aire acondicionado

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha incorporado a diez nuevos mecánicos para reforzar el equipo de mantenimiento de la flota municipal, entre ellos la primera mujer mecánica en la historia de la empresa. Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, con esta ampliación la plantilla de mecánicos pasa de 28 a 38 profesionales, lo que supone un incremento del 35% en un equipo que presta servicio las 24 horas del día durante todo el año.

La EMT ha señalado que este refuerzo permitirá incrementar la capacidad operativa de los talleres y aumentar la disponibilidad de los vehículos de la flota municipal.

Al equipo de mecánicos y electromecánicos se suman otros 14 profesionales del área de chapa y pintura. Con estas incorporaciones, el área de mantenimiento de infraestructuras y flota de la EMT alcanza una plantilla de 74 trabajadores.

El regidor de Movilidad y presidente de la EMT Palma, Toni Deudero, ha dado este lunes la bienvenida a los nuevos mecánicos en un acto celebrado en las instalaciones de la empresa, donde ha destacado la labor que desempeña el personal de mantenimiento para garantizar el funcionamiento de la flota.

Hace apenas tres semanas, OKBALEARES adelantó en primicia que la nave de talleres de reparación de los autobuses de la EMT de Palma tiene un centenar de vehículos parados y la mayoría de ellos presentan el mismo problema: el aire acondicionado no funciona. Y esto sucede en plena ola de calor con temperaturas que el pasado sábado llegaron en Palma a los 37 grados centígrados. Conductores de la EMT denunciaron estos hechos a OKBALEARES, que han sido confirmados por la Empresa Municipal de Transportes.

Algunos pasajeros se siguen quejando en las redes sociales de que esta incidencia está teniendo incidencias en la frecuencia de paso del autobús en determinadas líneas. Denuncian que los buses van muy llenos y que el aire acondicionado no siempre funciona.