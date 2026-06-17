Óscar Puente se ríe en la cara de Baleares y la deja fuera de una inversión de 1.000 millones para carreteras

Mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue sin atender las reclamaciones que le llegan del Govern balear y el Consell de Mallorca para la firma de un nuevo convenio de carreteras por 350 millones de euros y el pago de otros 230 millones por impagos del acuerdo original, el Consejo de Ministros aprobó este martes una inversión de más de 1.000 millones de euros para la conservación de carreteras del Estado. Baleares ha quedado fuera del reparto.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 1.006 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en diez comunidades autónomas.

Los seis expedientes de contratación autorizados, divididos en 29 lotes, contemplan actuaciones en varios tramos de carreteras estatales de 10 comunidades autónomas y 20 provincias: Comunidad Valenciana (Alicante y Castellón), Castilla y León (Burgos, Valladolid, León y Soria), Castilla-La Mancha (Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real), Andalucía (Huelva), Comunidad de Madrid, La Rioja, Aragón (Zaragoza), Asturias, Galicia (A Coruña) y Cataluña (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida).

Como se puede observar, Baleares se queda fuera del reparto de un presupuesto para la mejora de carreteras cuando adeuda al archipiélago 230 millones del convenio caducado y no atiende las reclamaciones para la firma de un nuevo convenio por 350 millones.

El pasado 27 de mayo, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, envió una nueva carta al ministro Óscar Puente en la que reclama recuperar los convenios de carreteras para financiar actuaciones en la red viaria de las Islas a través de los consells insulares, «para contar con recursos estatales para la mejora de la red viaria, a través de los consells y con independencia de los fondos que se asignen a través del Factor de Insularidad del Régimen Especial de las Islas Baleares», recuerda el conseller en la carta, «con el fin de planificar y ejecutar las inversiones necesarias para garantizar una red viaria segura, eficiente y adaptada a las particularidades territoriales de nuestro archipiélago».

En este sentido, el conseller solicita al ministerio la convocatoria «a la mayor brevedad posible» de la comisión bilateral para liquidar las cantidades pendientes del convenio de carreteras de 1998. Además, también vuelve a reclamar la aplicación efectiva del Régimen Especial de Baleares (REB) en materia de transporte público terrestre. En la carta, recuerda que el Real Decreto Ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Islas Baleares, reconoce este servicio como «esencial» y garantiza su financiación estatal teniendo en cuenta las particularidades de la comunidad autónoma y la presión turística.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico denuncia que, siete años después de su aprobación, Baleares no ha recibido financiación vinculada a esta medida incluida en el Real Decreto Ley 4/2019. Además de reclamar una reunión bilateral con el ministro, el conseller reclama la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes, prevista legalmente como órgano de coordinación entre administraciones y que no ha sido convocada ni una vez por el ministro desde el inicio de la legislatura.