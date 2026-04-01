Un okupa ilegal golpea brutalmente con una barra de hierro al dueño de la casa y lo envía al hospital en Menorca

Momentos de máxima tensión y violencia se vivieron en un barrio periférico de Ciutadella, en Menorca, donde un joven que ocupaba ilegalmente una vivienda protagonizó una agresión extremadamente violenta contra el propietario del inmueble, dejándolo gravemente herido y obligando a su traslado urgente a un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron cuando varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional fueron alertadas a través del 091 por un conflicto en una finca, donde al parecer se estaba produciendo un enfrentamiento entre el legítimo propietario y varias personas que habían ocupado el inmueble sin autorización.

A su llegada, los agentes se encontraron con una escena impactante: un hombre de unos 60 años, dueño de la casa, presentaba una profunda herida en la cabeza y evidentes signos de haber sufrido una agresión de gran violencia. La sangre y la confusión marcaban el lugar, mientras testigos relataban momentos de auténtico pánico.

Según las primeras investigaciones, el propietario habría accedido a una de las viviendas ocupadas cuando fue sorprendido por un joven de aproximadamente 20 años que residía allí de forma ilegal. Sin mediar apenas palabra, el agresor habría reaccionado de forma desproporcionada, empuñando una barra de hierro con la que golpeó violentamente a la víctima en la cabeza.

El brutal impacto provocó un traumatismo craneoencefálico, lo que obligó a una rápida intervención de los servicios sanitarios. Tras una primera valoración en el lugar de los hechos, los profesionales decidieron trasladar de urgencia al herido a un hospital, donde quedó ingresado en observación ante la gravedad de las lesiones.

La rápida actuación policial permitió localizar y detener al presunto agresor en las inmediaciones. El joven okupa fue arrestado como supuesto autor de un delito de lesiones, al que se suma también un delito de allanamiento, agravando así su situación judicial.

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la creciente conflictividad asociada a la ocupación ilegal de viviendas y las leyes que permiten campar a sus anchas a los okupoas, un fenómeno que continúa generando preocupación entre propietarios y autoridades por los riesgos que puede derivar en situaciones de violencia extrema como la vivida en Ciutadella, en Menorca.