‘La mujer rota’: monólogo dramático y sincero de una actriz de comedia

Anabel Alonso, actriz con largo recorrido en la comedia, decide, como ella misma dice, «salir de mi zona de confort» para enfrentarse a un monólogo dramático y nada menos que firmado por Simone de Beauvoir el año 1967, La mujer rota, coincidiendo con un momento crítico para la izquierda donde va a jugar un papel determinante la explosión del feminismo militante.

Lo relevante en el texto escrito por Beauvoir es que en realidad refleja momentos objetivos en la vida de la mujer de aquella época, por regla general sometida al marido.

La actriz vasca consigue no solo meterse en la piel de Muriel, sino también trasladarse mentalmente a la época en que se narran los hechos. Todo fluye con naturalidad. Una mujer madura, que a punto está de divorciarse y vive aquellos momentos, consciente del derrumbe de la vida que había llevado.

El monólogo es en realidad un torbellino atropellado de temores y reproches, generando gran ansiedad que solo calma momentáneamente la esperanza de poder regresar al antes de todo ese distanciamiento ocurrido en el día a día del matrimonio. Circunstancia que obliga a la actriz a desdoblarse siempre, sin otra opción, generando las tensiones que deben ser administradas en el aquí y ahora.

Es por tanto un permanente ejercicio de desnudarse sin piedad ante el público, exponiendo unas situaciones perfectamente asumibles para quien la observa, y prueba de la sinceridad del relato son esos murmullos en voz baja que no dejan de dialogar con la crudeza del relato en las tablas. En el fondo, solo son escenas de la vida misma, contadas desde la rabia, desde la impotencia y siempre el desesperado e imposible deseo del reencuentro.

Volvamos a Simone de Beauvoir en el año 1967. Entonces, ya era una figura central del existencialismo. También pionera del feminismo moderno, una vez publicó en 1949 El segundo sexo y ganó en 1954 el Goncourt por su novela Los mandarines, cuando los premios literarios todavía reconocían el talento, mucho antes del mercantilismo que hoy en día domina el espacio editorial.

Su obra en aquel entonces era de fuerte controversia social. Su libertad en la escritura iba de la mano de una capacidad narrativa que, desde la descripción más elemental de hechos objetivos, generaba conciencia de asistir al cambio de época. Su osadía fue escribir con naturalidad La mujer rota, despertando inesperadamente la toma de conciencia que cambió la percepción del papel que estaba jugando la mujer en aquel momento.

Anabel Alonso recibió la propuesta de aceptar el monólogo de La mujer rota de su esposa, la argentina Heidi Steinhardt, que además la dirige. La escenografía, por cierto, la firma Alessio Meloni, el mismo que se encargó de El malalt imaginari, estrenado en el Teatro Principal a inicios del año pasado. Feliz coincidencia que participa de la propuesta.

Anabel Alonso ha desarrollado un papel impecable desde el momento de encarnar a Muriel y no hacerlo distrayéndonos ideológicamente del relato. Su honestidad sobre las tablas nos ha dejado el testimonio de una actriz de comedia bien capaz de subir a las cumbres de la interpretación trascendente. En cierto sentido, nos ha devuelto a la década de los años 60 del siglo pasado, cuando todo el relato descansaba sobre los pilares del despertar de la conciencia.

No es, en absoluto, normal que una actriz de comedia muestre su capacidad innata, o bien espontáneamente adquirida, para el compromiso íntimo y tan personal de crecerse a los ojos del espectador para reivindicarse a sí misma como intérprete de un drama demoledor. Anabel Alonso así lo ha hecho.