Muere un motorista de 44 años tras un grave accidente de tráfico de madrugada en la carretera de Sóller

Un conductor de 44 años y nacionalidad española ha fallecido en la madrugada de este domingo tras sufrir un grave accidente de tráfico en la carretera de Sóller (Ma-11), a la altura del túnel situado entre Sóller y el Port de Sóller.

El siniestro se produjo en torno a las 03.00 horas, en el kilómetro 31 de la citada vía. Según las primeras informaciones facilitadas por los servicios de emergencia, un testigo alertó tras encontrarse con el accidente, indicando que el motorista se encontraba inconsciente sobre la calzada y que la motocicleta estaba envuelta en llamas.

Al parecer, el vehículo habría impactado contra un elemento del trazado próximo a la infraestructura del tranvía, lo que provocó que la motocicleta, de tipo eléctrica, comenzara a arder tras la colisión. Varios conductores que circulaban por la zona fueron los primeros en llegar al lugar y no dudaron en intervenir, logrando apartar al herido de la moto antes de que el fuego se extendiera y alertando a la central de emergencias del 112.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061), con una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico. También acudieron Bombers de Mallorca, agentes de la Policía Local de Sóller y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de la situación y regularon la circulación.

A su llegada, los sanitarios comprobaron que el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que, pese a los esfuerzos realizados, únicamente pudieron certificar su fallecimiento en el lugar del suceso.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. En este sentido, los agentes están analizando diferentes elementos relacionados con el siniestro, incluyendo el terminal móvil, las posibles cámaras de la zona y la toma de declaración a testigos que puedan aportar información relevante sobre lo ocurrido.