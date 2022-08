Mayfe, 60 años como referente en el suministro de maquinaria y ferretería para la construcción

Mayfe es un referente en Mallorca en el suministro de maquinaria y ferretería para el sector de la construcción. Al timón de esta empresa familiar, que este año ha cumplido 60 años, se encuentra Toni Borrull, quien se vio solo ante este desafío profesional con poco más de 30 años tras la repentina muerte de su padre.

Mayfe nació al calor del boom económico de los años 60 y fue fundada por los hermanos Borrull. Su trayectoria se recoge en el libro Empresarios con Valor II, editado por ASIMA. Antonio, padre de Toni, llegó a la isla desde Barcelona junto a su familia. «Mi abuelo paterno era gerente de Motores de Explosión S.A., una empresa industrial catalana que tenía una sucursal en la calle Aragón», explica Toni.

Después de un tiempo trabajando para otros y con ganas de emprender, Antonio Borrull se estableció por su cuenta. «Se dedicó a las representaciones de productos para la construcción y con la ayuda económica de su madre, él y sus hermanos abrieron un pequeño local cerca del Pont des Tren de Palma», narra su hijo en el libro.

Este sería el punto de partida de una trayectoria empresarial que arrancaría bajo el nombre de Borrull Suministros Construcción. Los tres hermanos fundadores se repartieron las funciones dentro de la compañía: administración, compras y ventas. Antonio era quien llevaba la dirección.

Los años 60 vieron nacer a muchas empresas, una época dorada para emprendedores porque, como resalta Borrull, «en aquel tiempo no había casi nada. Muchas carreteras estaban sin asfaltar y la mano de obra predominaba sobre la maquinaria. Era una oportunidad para gente con ímpetu y ganas de trabajar».

A principios de los 80 la empresa se convirtió en sociedad anónima y pasó a llamarse Maquinaria y Ferretería, S.A. (Mayfe). En ese momento se traslada al polígono de Son Castelló. «En esa época yo estaba haciendo la mili. No era buen estudiante y me puse a trabajar en Mayfe. Era algo que siempre me había gustado. Desde pequeño me sentí atraído por el trabajo de mi padre, por la dedicación e ilusión con que lo vivía», relata Toni.

Este empresario recuerda que de su padre aprendió «el sacrificio y el valor de las cosas» y que debía ganárselas por él mismo. «Cuando gané mi primer sueldo me dijo que tenía que entregarle a mi madre una tercera parte del mismo», rememora, al igual que cuando quiso comprarse su primer coche a los 18 años: «El coche que me hubiera gustado tener en ese momento no era adecuado por mi edad y mi escasa experiencia como conductor. Seguí el consejo de mi padre y esperé. Me lo tuve que ganar con gran esfuerzo y compromiso. Al cabo de unos años pude comprarlo, esta vez sí, con un poco de su ayuda».

La muerte de su padre, un golpe demasiado duro

Borrull empezó trabajando como mozo en el almacén y poco a poco fue conociendo las diferentes áreas de la empresa, tanto logísticas como comerciales. Hasta que la crisis del año 90 empezó a dar señales y en 1993 su padre falleció de forma repentina. «Fue un golpe demasiado duro para todos: la familia, el personal de la empresa, amigos…», confiesa.

La muerte de Antonio Borrull marcó un antes y un después en la empresa, «un cambio radical a nivel profesional y personal», apunta, para a continuación añadir que fueron años complicados, con diferencias familiares, pero en los que Toni tuvo todo el apoyo de su familia directa «para coger las riendas» de Mayfe.

Después, vinieron años muy buenos en términos económicos que supieron aprovechar: «Nos lanzamos a explorar el mundo del alquiler de maquinaria, por lo que adquirimos nuevas instalaciones para ese fin».

La burbuja inmobiliaria explotó en 2008 y les llevó a la crisis más dura y larga que habían sufrido hasta ese momento: «Fue mi primera crisis como gerente de la empresa. La facturación cayó un 50% en dos años. Nos obligó a reestructurarnos y buscar continuamente soluciones para sobrevivir, intentamos no prescindir del personal. Y debo reconocer que gracias a su dedicación y su esfuerzo pudimos salir adelante».

«Somos gente prudente y conservadora»

Esta situación sirvió de lección a este empresario. «Somos gente prudente y conservadora. Si viene otra crisis no nos pasará lo mismo», cuenta en el libro y reconoce que ha decidido dejar de pensar en crecer: «A veces más no se traduce en más. Más naves, más trabajadores, más cosas que comprar… Tienes que facturar más y aparecen más riesgos. Y de repente algo falla», explica.

Y de pronto y sin que nadie lo esperara, la economía volvió a sufrir un gran vuelco con la pandemia del coronavirus. Para superar esta situación Toni tiene claro que han sido fundamentales la seriedad y perseverancia en su trabajo. «Es una realidad que nos afecta a todos y que nos ha obligado a pensar en el futuro de otra forma».

Toni Borrull se siente muy orgulloso de haber conseguido, con 60 años de actividad, una imagen de empresa solvente y de referencia en el suministro de la construcción en Baleares.

La empresa familiar Mayfe ha luchado por ponerse al día e innovar, con iniciativas como el alquiler de herramientas”. ¿Qué diría Antonio Borrull padre si levantara la cabeza? «Imagino que se sentiría orgulloso de ver que he sido capaz de mantener la empresa que empezó siendo su sueño pero que también se ha convertido en el mío», confiesa con orgullo Toni Borrull.