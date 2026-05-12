Marcos Esteban, el alumno mallorquín que quiere dirigir un hotel y triunfa imitando a Pedrerol: «La FP es una vía de éxito»

En unas Islas Baleares donde el turismo marca el pulso de la economía y donde miles de jóvenes buscan su futuro profesional entre hoteles, restaurantes y empresas de servicios, hay historias que representan mejor que ninguna otra el cambio de mentalidad que vive la Formación Profesional. Una de ellas es la de Marcos Esteban. Tiene solo 18 años, estudia un Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos en la Escuela de Hostelería de les Illes Balears, trabaja como profesor de pádel y entrenador de tenis y, además, se ha convertido en un pequeño fenómeno local gracias a sus imitaciones humorísticas. Entre ellas, una especialmente conocida: la del presentador de televisión Josep Pedrerol.

Su historia sorprendió durante un desayuno informativo organizado por OKDIARIO en el Anssia Beach Club de Palma, centrado en el auge de la Formación Profesional en Baleares. Allí, Marcos Esteban se convirtió en uno de los protagonistas inesperados del evento al explicar, con naturalidad y desparpajo, por qué decidió apostar por la FP en lugar de seguir el camino universitario tradicional. «Yo lo elegí porque me interesó muchísimo el mundo de los hoteles y de la hostelería. Y qué mejor que aquí en Mallorca y en las Islas Baleares para estudiar esto», explicó ante empresarios, responsables educativos y representantes del Govern balear.

Lejos de los tópicos sobre la Formación Profesional, Marcos tiene claro cuál es su objetivo: quiere acabar dirigiendo un hotel. «Director de hotel o, bueno, si hay suerte… seguro», comentó entre risas durante el acto. Pero detrás del tono desenfadado hay una idea muy clara de futuro y de carrera profesional. El joven explicó que eligió este ciclo superior después de haber cursado anteriormente un grado medio relacionado con el deporte.

Fue entonces cuando empezó a interesarse por el sector turístico, especialmente influido por el peso que tiene la hostelería en Baleares y por el contacto con personas vinculadas al mundo hotelero. «Mallorca es uno de los focos más grandes de turismo y me motivé muchísimo», afirmó.

Actualmente, ya realiza prácticas profesionales en hoteles y asegura que tiene claro que el aprendizaje debe empezar «desde abajo». «No puedes directamente ser director de hotel si no has pasado primero por lo de abajo», señaló durante su intervención. La historia de Marcos Esteban representa precisamente el nuevo perfil de estudiante de Formación Profesional que buscan impulsar las instituciones educativas y las empresas: jóvenes especializados, con idiomas, experiencia práctica y visión internacional.

Durante el encuentro, varios responsables educativos insistieron en que la FP ya no es una opción secundaria, sino una «vía de éxito» con alta inserción laboral. De hecho, la directora general de Formación Profesional del Govern balear recordó que actualmente hay más de 20.000 alumnos matriculados en FP en las Islas, superando incluso las cifras de Bachillerato y de algunos estudios universitarios.

En el caso de Marcos, además del turismo, hay otro factor diferencial: su capacidad para comunicar y conectar con la gente. «Lo que más me gusta es el trato con el cliente», explicó al hablar de su vocación hotelera. «Se enseña un trato elegante, cercano y profesional para que el huésped se sienta bien cuidado». Precisamente esa combinación entre habilidades sociales, idiomas y formación técnica es una de las más demandadas actualmente por el sector hotelero balear, que necesita miles de trabajadores cualificados cada temporada.

Pero la vida de Marcos Esteban no se limita únicamente a los estudios. El joven también trabaja como profesor de pádel y entrenador de tenis en Palma, una actividad que compagina con sus estudios y que considera clave para adquirir disciplina y responsabilidad.

A ello suma otra faceta completamente distinta: la artística. Durante el acto organizado por OKDIARIO sorprendió a los asistentes confesando que también es imitador y cómico. Todo empezó, según contó, viendo actuaciones del humorista balear Agustín El Casta. «Un día en la cocina con mi abuela me salió decir ‘María…’ y me dijeron que se parecía muchísimo», relató entre carcajadas. Desde entonces ha ido perfeccionando personajes y apariciones públicas. Incluso llegó a participar en programas de televisión, entre ellos una intervención en El Chiringuito, donde imitó precisamente a Pedrerol.

En el desayuno informativo no dudó en volver a hacerlo ante el público, arrancando los aplausos de los asistentes con una divertida referencia a las exclusivas de OKDIARIO: «Eduardo… tic tac. Exclusiva», bromeó imitando al popular presentador deportivo. Más allá de la anécdota, la intervención de Marcos Esteban sirvió para poner sobre la mesa un fenómeno cada vez más evidente en Baleares: muchos jóvenes ven en la Formación Profesional una forma más rápida y práctica de incorporarse al mercado laboral.

El propio estudiante defendió durante el acto la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrece el turismo en las islas «Hay tantas plazas de trabajo, tantas habitaciones y tanto trabajo que hacer, que yo creo que es súper importante tener oportunidades», afirmó.

También destacó la importancia de los idiomas, especialmente el alemán y el inglés, en un destino turístico internacional como Mallorca. «El idioma mundial es el inglés, pero nunca está de más saber más», explicó. Mientras tanto, el Govern balear continúa ampliando la oferta de Formación Profesional con 25 nuevos ciclos para el próximo curso y nuevas especializaciones ligadas a sectores estratégicos como la sanidad, la tecnología, la náutica o el turismo.

Y entre todos esos estudiantes que buscan abrirse camino, Marcos Esteban se ha convertido ya en uno de los rostros más llamativos de esa nueva generación: jóvenes con múltiples talentos, formación práctica y ambición profesional que quieren triunfar sin renunciar a su personalidad.

El desayuno informativo organizado por OKDIARIO en Palma reunió a representantes del ámbito educativo, empresarial e institucional para analizar el auge de la Formación Profesional en Baleares y su papel clave en el mercado laboral.

El encuentro puso el foco en la creciente demanda de perfiles cualificados en sectores estratégicos como el turismo, la hostelería y los servicios, y sirvió también para conocer testimonios de jóvenes que ya están apostando por la FP como vía directa hacia el empleo. La clausura del acto la realizó el consejero de Educación y Universidades del Govern balear, Antoni Vera.