Mallorca Pledge: así se impulsa un turismo más responsable en las islas

Mallorca es mucho más que un destino líder en el mundo; es nuestra casa. Es el refugio de una manera de vivir que nace de la tierra, de la tradición que heredamos de nuestros abuelos y de una autenticidad que solo quienes habitamos estas islas conocemos de verdad.

Bajo esta premisa nace “Turismo con los pies en la tierra”, un encuentro en el Teatro Mar i Terra que busca reivindicar ese latido compartido y poner en valor a las personas que, día a día, sostienen el viaje: nuestros payeses, artesanos, pescadores y trabajadores del sector.

Un compromiso con nosotros mismos: el Mallorca Pledge

El cambio de paradigma en la gestión de la isla ya es una realidad. Ha pasado de una promoción tradicional a una estrategia centrada en la divulgación y la protección. El objetivo es equilibrar la industria turística con la preservación social, cultural y medioambiental de Mallorca.

Este camino se traza a través del Compromiso por un Turismo Responsable-Mallorca Pledge, una hoja de ruta que actúa como puente entre quienes visitan la isla y su entorno.

Nuestra casa, nuestra responsabilidad: la Serra de Tramuntana

Para los mallorquines, la Serra de Tramuntana no es solo un paisaje Patrimonio de la Humanidad; es un hogar. Por eso, las medidas de gestión, como la propuesta de ley de protección (actualmente en exposición pública), deben entenderse como acciones que nos impactan directamente a todos.

La Serra es el ejemplo vivo de una interacción milenaria y sostenible entre el ser humano y la naturaleza. Protegerla es un deber compartido para asegurar que ese equilibrio, que ha definido la historia de la isla, siga siendo el motor de su futuro.

Proteger nuestra alma: la cultura como identidad

La identidad de Mallorca no se explica sin su patrimonio inmaterial. Entendemos que proteger la cultura es, en última instancia, proteger el territorio. En este sentido, se está trabajando intensamente para que tradiciones que nos definen sean reconocidas como Bien de Interés Cultural (BIC):

Rondalles mallorquines: Ese tesoro oral y lingüístico que ha transmitido sus valores de generación en generación.

Neules de Nadal: Una artesanía propia que es símbolo de su Navidad y de su capacidad de crear belleza con las manos.

El valor de nuestras manos: los oficios de siempre

No hay sostenibilidad sin arraigo, y no hay arraigo sin oficios tradicionales. Desde la cerámica y los siurells hasta el tejido de lenguas, la artesanía es el reflejo de un saber hacer que debemos visibilizar a través de iniciativas como la Ruta Artesana.

Del mismo modo, el trabajo de los pescadores, agricultores y margers es vital para mantener vivo el paisaje. Proteger estos oficios es garantizar que la economía local siga siendo humana, próxima y auténtica.

Firma el compromiso por Mallorca

Mallorca nos invita a todos –instituciones, empresas y ciudadanía– a mirar al futuro sin despegar los pies de lo que realmente importa. Una firma es el motor del cambio.