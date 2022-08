El Mallorca irá a por otro jugador si sale Álex Alegría

El Mallorca intentará fichar un jugador de banda si consigue que salga de la plantilla el delantero plasentino Álex Alegría, que ayer mismo rechazó una oferta de un equipo de Primera División de la RFEF. El jugador no quiere salir de la órbita del fútbol profesional, aunque también ha descartado propuestas del extranjero, como dos que le llegaron de la India y Polonia.

Si Álex Alegría no sale es inviable que llegue ningún otro jugador además del central porque están las 25 fichas cubiertas salvo, ojo, que sea un sub-23, que por ahí si hay hueco. El Mallorca llega a los dos últimos días de mercado con un remanente de dinero suficiente para hacer alguna operación interesante, pero si no hay un acuerdo previo con Alegría no hay nada que hacer. Queda tiempo suficiente aún y se está mirando un fichaje que cubra la banda izquierda, aunque no es una prioridad.

El Mallorca sabe que tiene un grave problema con Álex Alegría, no sólo por su salario de un millón de euros, sino porque si no lo coloca en otro equipo no va a tener más remedio que inscribirlo. Hay que recordar que en verano ya rechazó a un equipo polaco, el Wisla Krakovia, y otro hindú, el Northeast United, equipo de la Superliga india que juega en la ciudad de Guwahati, una metrópolis situada en el estado de Assam.

Álex Alegría, con dos años todavía de contrato, se muestra reticente a abandonar España para jugar en este tipo de Ligas. El jugador prefiere esperar para ver si le llega algo a última hora, pero lo cierto es que desde España está habiendo poco interés hacia él. La pasada temporada jugó cedido en el Burgos, pero no marcó ningún gol y no aprovechó tampoco su oportunidad. Lo único que ha tenido ha sido una oferta de Primera División RFEF, pero tampoco le ha interesado.

Álex Alegría es uno de los jugadores con ficha más alta de la plantilla. Su salario es de un millón de euros anuales que, por supuesto, repercute directamente en el límite salarial del equipo. De ahí la necesidad de encontrar a un equipo que no sólo libere su ficha, sino que también permita al Mallorca reducir parte de la pesada nómina del futbolista plasentino, ya que el club da por hecho que no habrá nadie que le pague íntegro su salario, por lo que le tocará al Mallorca hacerse cargo de la diferencia.