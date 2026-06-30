Mallorca amplía el antiguo cuartel de Son Tous porque no caben todos los menas que llegan a la isla

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) está realizando obras para poder habilitar más alas en el centro de primera acogida de Son Tous y llegar al máximo de su capacidad. Lo ha avanzado este martes el conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, que ha rechazado la decisión del Gobierno de España de elevar a 434 la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados.

Sánchez ha acusado al Ejecutivo central de tomar decisiones al margen de los territorios que sufren la presión migratoria. «No entendemos nada. O no se coordinan o nos toman el pelo y aquello que nos dicen a la cara después aprueban otra cosa en el Consejo de Ministros», ha afirmado en declaraciones a los medios en relación a las declaraciones de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que en una visita reciente a Palma aseguró que entendía la situación del archipiélago y que no habría derivaciones.

El conseller insular ha recordado que a día de hoy el Consell de Mallorca tutela a unos 400 menores migrantes, que son dos de cada tres del sistema de protección. Además, ha insistido en que el centro de primera acogida Son Tous está en situación de «sobreocupación» tras las últimas llegadas y se están realizando obras para llegar al máximo de su capacidad. «Actualmente, las plazas ya están por encima de la capacidad ordinaria», ha indicado.

Por su parte, el Govern interpondrá un recurso contra el Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores migrantes no acompañados y fija en 434 las plazas de referencia para Baleares.

Según ha informado este martes en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, el Ejecutivo autonómico considera que el incremento de capacidad para Baleares no responde a la realidad que vive el archipiélago y que supone una «nueva imposición» del Gobierno central.

La conselleria ha señalado que el Estado ha incrementado la capacidad ordinaria asignada a Baleares de 406 a 434 plazas, pese a que el Ejecutivo autonómico ya consideraba excesiva la cifra fijada para 2025 y que, por este motivo, mostró su rechazo durante la tramitación de la norma.