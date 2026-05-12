Mª Isabel Salas, directora general de Formación Profesional del Govern: «La FP no es una vía secundaria, es una vía de éxito»

La magnífica terraza del beach club Anssia del Portixol acogió la mañana de este pasado lunes el encuentro FP Baleares: formando el talento que necesita el mercado, organizado por OKDIARIO.

Destacados expertos del sector público y privado analizaron cómo la formación profesional se ha convertido en un motor indispensable para la economía de Baleares. Participaron M.ª Isabel Salas, directora general de Formación Profesional del Govern balear; Rocío Angulo, directora de CESUR Mallorca; Carlos López, director general de ADEMA; Carlos Reus, vicepresidente de ASBAEF (Asociación Balear de Empresas de Formación); y Antoni Ginard, director de la Autoridad Portuaria de Baleares.

La directora general de FP del Govern aseguró que en Baleares hay más de 20.000 alumnos matriculados en Formación Profesional, unas cifras que superan a los matriculados en grados universitarios y bachillerato. «Los números nos están dando una visión de lo importante que es la formación profesional en las Islas», explicó.

Mª Isabel Salas destacó dos aspectos clave: «¿Por qué es importante la formación profesional? ¿Por qué el Govern tiene que apostar por la formación profesional? Primero, para mantener nuestro sistema de bienestar. Es decir, podemos tener arquitectos que hagan edificios, pero después, ¿quién los mantiene?». La directora general de FP del Govern detalló que los perfiles que necesita Baleares tienen que ver con familias tan importantes como la construcción, la energía, el agua, la electricidad o la electrónica.

Para la directora general, uno de los grandes retos sigue siendo combatir el abandono escolar y mejorar la cualificación media de los trabajadores baleares. «Tenemos muy poca gente cualificada en niveles medios respecto a Europa», advirtió. Según explicó, sectores como la construcción, la energía, la electricidad o la mecánica necesitan técnicos especializados de manera urgente y la FP es la principal herramienta para cubrir esa demanda.

Además, Salas defendió que todavía persiste un importante «lastre cultural» que lleva a muchas familias a priorizar los estudios universitarios frente a la Formación Profesional. «La FP no es una vía secundaria, es una vía de éxito», afirmó durante el encuentro.

La representante del Govern también avanzó algunos de los nuevos ciclos formativos que llegarán el próximo curso, entre ellos especializaciones relacionadas con movilidad segura, sanidad ambiental, inteligencia artificial y Big Data, además de nuevos certificados profesionales vinculados al bienestar animal o la asistencia veterinaria.

Junto a ella intervino Carlos López, director general de ADEMA, institución educativa que lleva más de tres décadas formando alumnos en Baleares. López defendió un modelo educativo muy vinculado a la práctica y a las llamadas soft skills, habilidades personales que considera fundamentales para el mercado laboral actual. «La empresa antes contrataba por aptitud y despedía por actitud. Ahora la actitud es fundamental», explicó durante el coloquio.

Desde ADEMA apuestan por metodologías basadas en proyectos reales y colaboración con empresas e instituciones sociales para que los alumnos no solo adquieran conocimientos técnicos, sino también experiencia práctica y capacidad de adaptación. «Intentamos formar a alumnos preparados para la vida», apuntó López.

Además, insistió en la importancia de conectar directamente a los estudiantes con colectivos sociales, asociaciones y entornos profesionales reales desde el inicio de su formación. Según explicó, esta metodología permite que los alumnos salgan «mucho más preparados» para afrontar situaciones reales dentro del mercado laboral.

Otra de las participantes destacadas fue Rocío Angulo, directora de CESUR Mallorca, quien puso el foco en la transformación que ha experimentado la FP dual y en el papel creciente de las empresas dentro del proceso formativo. «La empresa ya no es solo receptora de alumnos en prácticas, ahora forma parte directamente del aprendizaje», aseguró.

Angulo explicó que actualmente los centros educativos trabajan de manera conjunta con hospitales, laboratorios y compañías privadas para adaptar los planes formativos a las necesidades reales de cada sector. «No hay dos hospitales iguales ni dos laboratorios iguales», afirmó para defender la necesidad de personalizar la formación técnica.

«En Baleares hay más de 1.500 hoteles y la mano de obra profesional que se necesita es brutal»

La directora de CESUR Mallorca también destacó el crecimiento de la formación semipresencial dirigida a trabajadores en activo que necesitan reciclarse o mejorar su cualificación profesional. Según detalló, muchos profesionales sanitarios aprovechan esta modalidad para acceder a nuevas categorías laborales o mejorar sus oportunidades dentro del sistema sanitario.

En representación del tejido empresarial intervino Carlos Reus, vicepresidente de la Asociación Balear de Empresas de Formación (ASBAEF), integrada dentro de CAEB. Reus defendió la necesidad de alinear constantemente la formación con las necesidades reales de las empresas y aseguró que actualmente existe una enorme demanda de perfiles técnicos especializados. «Hay más demanda de profesionales técnicos que de universitarios», afirmó durante el encuentro.

Según esgrimió, sectores como la hostelería, la restauración, el mantenimiento o la náutica necesitan trabajadores formados de manera urgente. «En Baleares hay más de 1.500 hoteles y la mano de obra profesional que se necesita es brutal», subrayó.

Reus también insistió en la importancia de trabajar aspectos relacionados con la cultura empresarial, la comunicación y los valores personales dentro de la formación profesional. «Los valores son la clave de cualquier empresa», dijo.

Nuevo edificio para el Centro de Formación Profesional Náutico Pesquera

El último protagonista del debate fue Antoni Ginard, director de la Autoridad Portuaria de Baleares, quien centró buena parte de su intervención en el enorme peso que tiene la industria náutica dentro de la economía balear y en la necesidad de seguir formando técnicos especializados para mantener el liderazgo del sector.

Ginard recordó que la industria náutica es ya la segunda actividad económica más importante de Baleares después del turismo y genera miles de empleos directos e indirectos. «Estamos hablando de más de 5.000 trabajadores y más de 800 empresas», destacó.

El director de la Autoridad Portuaria defendió la estrecha colaboración histórica entre el puerto de Palma y la Escuela de Formación Náutico Pesquera, una institución con más de 200 años de historia. Según explicó, las mejores empresas de reparación náutica de Europa están instaladas en Palma y muchas de ellas incorporan directamente a estudiantes procedentes de FP.

Además, avanzó algunos detalles sobre la futura reordenación del puerto de Palma, que incluirá un nuevo edificio para el Centro de Formación Profesional Náutico Pesquera y una apuesta decidida por la innovación marina y tecnológica. «Necesitamos seguir potenciando esta industria porque otros destinos están apretando mucho», advirtió.

Todos los participantes coincidieron en una misma conclusión: Baleares necesita cada vez más trabajadores especializados y la Formación Profesional se ha convertido en la gran herramienta para responder a esa demanda. Una transformación educativa que ya está cambiando el futuro laboral de miles de jóvenes en las Islas.