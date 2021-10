En su estadio se encuentra invicto tras conseguir tres victorias por la mínima ante el Levante, Elche y Rayo Vallecano, y un empate ante el Sevilla de Julen Lopetegui. El cuadro mallorquinista intentará romper una de las peores rachas que se le recuerdan como visitante, ya que no hay ningún estadio en Primera División en el que el equipo lleve tantas derrotas consecutivas como en el Reale Arena, tanto es así, que desde noviembre del año 2003 no consigue arañar ni un solo punto. Otro aspecto negativo es la poca efectividad de cara a puerta cuando visita tierras norteñas. Ya son 14 temporadas en las que el RCD Mallorca no ha podido perforar ninguna de las porterías del estadio situado en el barrio de Amara.

Si por algo destacó Luis García Plaza la campaña anterior es por la efectividad a la hora de batir a rivales considerados como “malditos”. Lugo y Alcorcón fueron el mejor ejemplo, ya que el conjunto balear logró cosechar dos victorias en dos estadios donde siempre había hincado la rodilla.

Si a uno le da por pensar cual es uno de los equipos de la competición con mayor vistosidad y alegría en el césped, la Real Sociedad aparece en todas las quinielas. El técnico Imanol Alguacil utiliza un esquema muy reconocible. Ese 1-4-3-3, con Zubimendi como ancla, dos interiores liberados (Merino y Silva) y arriba, a pesar de la baja de Oyarzabal, cuenta con uno de los jugadores más decisivos de la competición, el sueco Isak, que llega en plena forma ya que ha logrado anotar con su selección. Acompañando a su principal figura se encuentra un incisivo y siempre peligroso Portu, un soldado que todo equipo querría tener en su plantilla y que le da otra variante táctica al sistema del técnico vasco.