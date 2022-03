Arropado por los pesos pesados de la plantilla, que han estado con él en la sala de prensa, arropado por la afición, que unánimemente ha expresado su repulsa por esta decisión, y acompañado en la mesa por el director de negocio Alfonso Díaz y el director de fútbol Pablo Ortells, que no han admitido preguntas, Luis García Plaza se ha despedido como entrenador del Mallorca en una rueda de prensa de alto voltaje emotivo en la que no ha podido contener las lágrimas en varias ocasiones. «Aquí he sido muy feliz, me sentía totalmente capacitado para sacar esto adelante», ha repetido en varias ocasiones.

«Me voy con la cabeza muy alta y con la sensación de haber hecho lo que he creído mejor para el club. Estoy seguro de que lo hubiéramos sacado adelante», dijo entre lágrimas LGP, que afirmó que siente «rabia porque creo que estaba capacitado y porque sentía que éste era mi sitio, ésta era mi plantilla y éste era mi club. He cogido cariño a mucha gente aquí y para mí era un placer venir cada día entrenar. Aquí he sido muy feliz».

Sobre cuando tuvo conocimiento de su cese, confirmó que el día de ayer «fue muy duro», porque «lo ves en los medios, pero hasta que no te lo comunica el club no lo puedes confirmar porque a veces los periodistas se equivocan. Por ejemplo el otro día un medio sacó que hubo una trifulca en el vestuario el día del partido. Mentira 100×100. Me hubiera gustado enterarme antes, pero las cosas son como son».

«A mí el despido me lo comunica Pablo, pero no sé quién ha tomado la decisión. Yo soy el entrenador. Mi relación con la propiedad ha sido muy fluida cuando ha estado aquí Kohlberg», agregó el entrenador, que sobre su papel en el club aseguró que «no he hecho ni de portavoz ni de embajador, simplemente soy como soy y cuando me preguntan por algo nunca eludo ninguna respuesta. Soy simplemente un entrenador de fútbol que intenta dar lo máximo al club al que pertenece

LGP dijo sobre la situación en la clasificación que «en los últimos seis partidos hemos cometido errores importantes que nos han costado puntos y todos los detalles nos han caído en contra, pero al final el fútbol se define en las áreas y no hemos estado acertados».

«Lo hemos probado todo. Hemos jugado con cuatro porteros diferentes, con tres centrales, con extremos a pierna cambiada, con un delantero y con dos. Lo hemos intentado todo y no ha salido, pero el equipo está en la lucha y llega vivo a las últimas jornadas», añadió para después afirmar que «el que venga no se va a encontrar un vestuario muerto, ni mucho menos. El equipo está muy vivo y está a un solo empate de salvarse. Es un objetivo completamente factible y creo que lo va a conseguir. Estoy seguro de que lo va a conseguir».

«La salvación está en Palma ante el Rayo, ante el Alavés y ante el Granada. Si el equipo se hace fuerte en casa con su afición estoy seguro de que quedará en Primera División», pronosticó García Plaza, que dijo que «no me he sentido solo porque he tenido a mi alrededor a mi staff y a mis jugadores».

Finalmente, en cuanto a lo que sucederá a partir de ahora explicó que «no sé lo que pasará en el futuro, pero lo que tengo claro es que quiero estar donde me sienta a gusto como me he sentido aquí».