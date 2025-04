Kavita Paramr, la princesa de la artesanía

Escribir sobre alguien tan especial como Kavita impone. Todas las personas especiales que se cruzan en mi vida imponen, son imponentes. Puede que usted que me lee a diario también lo sea, pero aún no se lo haya contado. Si nota que en cuanto nos cruzamos las miradas mi cara se ilumina y mi cuerpo se pone en posición de firmes, y comenzamos a hablar como si nos conociéramos de toda vida, es que es usted imponente para los restos. Eso es lo que me sucedió cuando conocía a Kavita Paramr.

Era, es distinta de las demás personas que tratamos usted y yo a diario, y no solo porque su look absolutamente propio de su personalidad resulte llamativo, que su larga melena oscura como el azabache descanse sobre un cuerpo que danza al caminar, como danzan las demás de su país de nacimiento, las mas elegantes del mundo. No es por lo que habla y cuenta, pero sí es por como lo hace y el tono con que lo hace.

No es solo por su belleza, y por todo lo que aún no he visto pero se que veré para contárselo. Comienzo por lo que ya sé de Kavita Parmar, una diseñadora y activista hindú reconocida en el ámbito de la moda sostenible. Autodidacta, inició su carrera abriendo su propio estudio de diseño a la edad de 18 años, mientras aún estaba en la universidad. Tres años después, con la licencia local de la reconocida marca Oshkosh B’Gosh, una empresa estadounidense de ropa infantil, abrió 14 tiendas en toda la India.

Durante los siguientes cinco años, diseñó, desarrolló y produjo piezas para varias marcas europeas y estadounidenses. Después de vivir en Londres, Singapur, Hong Kong y Nueva York, se trasladó a Madrid y lanzó su propia colección bajo la marca RAASTA, que se vendió en más de 230 tiendas multimarca en todo el mundo, incluyendo Barneys NY, Galeries Lafayette, Net-a-porter, entre otras. Acabo abriendo su tienda ¨flagship¨ en un bello edificio en el emblemático callejón de Jorge Juan ¨la milla de oro¨ de Madrid.

A pesar de su éxito como diseñadora, se frustró al ver que el sistema de moda no fomentaba lo bien hecho, sino que premiaba el fast fashion. En lugar de diseñar la producción en torno a un ecosistema sostenible, protegiendo y promoviendo activamente la excelente artesanía, sintió que la industria de la moda se había convertido en una carrera por producir más rápido y más barato, no mejor.

Como resultado, a finales de 2010, inició el Proyecto IOU, utilizando la tecnología para otorgar autoría a los artesanos y garantizar transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro, instando a los consumidores a preguntar #quienhizomiropa. Para el Proyecto IOU, Kavita recibió varios premios, incluyendo el Premio de Liderazgo de la UNSSC, el Premio Luxury Briefing a la Innovación del Año en Londres, el Premio SOURCE Awards de Ethical Fashion Forum en Londres y el Premio Sustainable Luxury Award Latin America en Buenos Aires.

También ha sido parte del programa New York City NY Venture Fellows, seleccionada para el programa Unreasonable at Sea y ha ganado la Beca Levi’s Collaboratory. Ha sido invitada a hablar sobre sostenibilidad, moda y nuevas tendencias emergentes en diversos eventos internacionales, como el Programa de Líderes de las Naciones Unidas en Turín, Tedx Barcelona, Tedx Big Apple en Nueva York, Pechacucha en España, entre muchos otros.

En 2019, Kavita inició XTANT.IO, un festival global en torno al patrimonio textil artesanal para apoyar el intercambio de conocimientos ancestrales, generar nuevas ideas y crear conciencia para garantizar la continuidad de estas habilidades en todo el mundo.

El primer evento se llevó a cabo en la Ciudad de México en 2020, donde 45 maestros artesanos textiles de 23 países se reunieron para compartir y celebrar su cultura y conocimientos. En 2025, XTANT celebra su quinta edición en la isla de Mallorca en mayo, ósea ya, con el apoyo del Ajuntament de Palma, expandiendo la programación para incluir un Programa de liderazgo de 10 días con expertos e innovadores de los mundos de la artesanía y la tecnología.

Actualmente más allá de continuar su trabajo en el Proyecto IOU y XTANT Kavita tiene una práctica de consultoría donde ayuda a otras marcas a diseñar cadenas de suministro éticas y crea nuevas líneas de productos con los mismos valores.

También es profesora en varias universidades, como UPM, UC3M, IED, Parsons, entre otras. Podría seguir pero aquí me paro, dispuesto como estoy a contarles el éxito que su nuevo XTANT en el patio del palacio más bello de Mallorca, habitado todavía hoy por sus condes, los de Zavellá, que la apoyan con entusiasmo en esta iniciativa que ha conseguido que su histórica casa cruce las barreras del mundo con una magia que la unión de Kavita, casada con un guapo español, por cierto, y los Zavellá han conseguido en dos ediciones. Antes el mercado artesanal había ocupado la explanada de Es Baluard, en su primera edición mallorquina. Estuvo todo el mundo. En la siguiente edición en Ses Voltes, no los vimos. Señal mallorquina del éxito que espanta. Nadie los echó de menos, salvo un servidor que constató una vez más que tenía sensibilidad para la gente verdaderamente imponente, y cierto desprecio insalvable a estas aturas por los cantamañanas.