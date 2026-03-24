Una joven acusa a su padre de violarla durante ocho años en Mallorca: «Me abría las piernas y me penetraba»

Una joven de 22 años ha acusado este martes a su padre de violarla y maltratarla durante al menos ocho años en Mallorca cuando era menor de edad. «Me decía: ponte aquí, me abría las piernas y me penetraba», ha relatado la víctima durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Baleares.

Durante su declaración, la mujer ha asegurado que «desde que tiene uso de razón» su padre se comportó de manera agresiva tanto con ella como con sus hermanos. «A la mínima nos pegaba. Tenía unos exámenes de recuperación y no quería estudiar. Me puso de cuclillas y me pegaba con una caña de bambú en las piernas», ha recordado ante el juez.

Los hechos sucedieron entre 2014 y 2022, cuando la víctima tenía entre diez y 16 años. Al principio se trataba solo de episodios de violencia y agresiones físicas. Sin embargo, la víctima ha explicado que con el paso de los años el comportamiento de su padre fue subiendo de intensidad hasta que llegaron las agresiones sexuales.

La joven no ha podido precisar el número de veces que su padre la violó, aunque ha señalado que no contó nada de lo sucedido a nadie hasta más tarde por temor al hombre. «Tenía miedo de que me pegara», ha dicho.

En concreto, los episodios de violencia comenzaron cuando la menor cursaba cuarto de primaria y se prolongaron hasta poco antes del confinamiento por la pandemia del coronavirus. En el interior del domicilio familiar, el hombre presuntamente la agredía de forma recurrente.

Por ejemplo, cuando la menor se negaba a estudiar, la obligaba a permanecer de cuclillas mientras la golpeaba con una caña de bambú. En otras ocasiones, la empujaba con tanta violencia que terminaba con la niña estrellada contra la pared, según concreta el escrito de acusación.

En relación con las agresiones sexuales, cuando la menor oponía resistencia, el varón empleaba la violencia para someterla y anular cualquier intento de defensa. Como consecuencia de estos hechos, la víctima ha sufrido estrés postraumático y ha tenido que someterse a intervenciones terapéuticas durante años.

Por todo lo relatado, la Fiscalía solicita que el hombre sea condenado a un total de 20 años de prisión y al pago de una indemnización de 40.000 euros como supuesto autor de tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar y otro continuado de agresión sexual.