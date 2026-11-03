Un jefe de servicio, un técnico superior, un trabajador social y un administrativo gestionarán la Oficina Antiokupación balear

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha afirmado este martes que el Govern trabaja para que la oficina antiokupación «sea una realidad lo antes posible». Ya hace algunas semanas, OKBALEARES adelantó que la intención del Govern de Marga Prohens es activar la oficina antes de final de año. Hoy se ha desgranado la composición de la oficina: un jefe de servicio, un técnico superior, un trabajador social y un administrativo.

Así se ha expresado el conseller este martes en la sesión de control al Govern en el pleno tras ser preguntado por la diputada de Vox Patricia de las Heras.

Mateo ha señalado que esta oficina ofrecerá atención y acompañamiento a las personas afectadas por la ocupación ilegal de vivienda, y ha apostado por «prevenir, combatir y reducir este fenómeno».

La Conselleria, ha continuado, ha trabajado para regular la estructura de esta oficina y ha iniciado los trámites para crear las plazas del personal. Precisamente, el Consell de Govern aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo para crear cuatro plazas.

«La oficina antiokupación, pactada con Vox, ya tiene cobertura y presupuesto. Solo le falta levantar las persianas y abogados, porque cada día sin oficina el propietario espera y el delincuente se frota las manos», ha señalado la diputada de Vox.

Por otro lado, Mateo ha reivindicado su gestión en materia de vivienda, defendiendo que el plan de choque impulsado desde el inicio de la legislatura «da resultados», aunque estos no llegan «de un día para otro».

«Estamos recogiendo los resultados de su no gestión», ha reprochado a diputada del PSIB Mercedes Garrido, quien ha cuestionado que el nuevo plan de vivienda anunciado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General, tenga efectos positivos para paliar la crisis de la vivienda.

«¿Cómo piensan que un nuevo plan resolverá el problema si el anterior ha sido un fracaso?», ha criticado la socialista, quien ha resumido el «balance de la gestión del Govern» en que el alquiler ha pasado de 800 a 1.500 euros mensuales.

Recursos de la ecotasa para vivienda

El conseller ha subrayado que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) será «una herramienta más» de financiación para la construcción de vivienda pública.

Mateo ha defendido la medida, anunciada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General, aunque no ha especificado cuándo podría entrar la modificación de la ley en el Parlament.

En respuesta a una pregunta del socialista Marc Pons, el conseller ha remarcado que el «compromiso» del Govern con la construcción de vivienda pública no depende de los fondos ITS y ha señalado que el Ibavi tramita más de 2.000 viviendas.

Pons, por su parte, ha insistido en saber cuándo se llevará a cabo la modificación para poder destinar recursos de este impuesto a la vivienda y ha criticado que el Govern no ha adjudicado viviendas ya terminadas.

«No se han entregado por varias causas, no ha podido hacerse todavía», ha expuesto Mateo sobre la adjudicación de 11 viviendas en Fornells.