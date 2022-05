Javier Aguirre: «El partido de mañana define el futuro de este club»

«Necesitamos mantenernos en Primera para dar ese pasito que le hace falta al club y avanzar en muchas cosas», ha dicho hoy Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Pamplona en el que el equipo depende de sí mismo para evitar el descenso. «Eso nos da mucha tranquilidad», ha dicho el entrenador mexicano, que ha asegurado que durante la semana «he intentado transmitir tranquilidad en el vestuario porque no podemos caer en la ansiedad».

«Estamos con la tensión normal que provoca el partido más importante de la temporada. Todos estamos con ganas de que empiece todo y de que nos quedemos en Primera División. El grupo está comprometido y con ganas», afirmó Aguirre, que insistió en que «el partido define el futuro de este club. Sería bueno mantenerse dos años consecutivos en Primera porque ya llevamos tiempo dando tumbos entre Primera, Segunda o incluso Segunda B. No hemos podido consolidarnos y necesitamos dar ese pasito que necesitamos para avanzar en muchas cosas».

El entrenador garantizó que «el vestuario está unido, motivado y muy bien guiado por los capitanes», y explicó que «trato de darle normalidad a la situación porque lo que quiero es transmitir tranquilidad. Éste es un partido que hay que jugar con una intensidad máxima, pero evitando la ansiedad porque eso nos puede jugar una mala pasada».

«Es muy importante para nuestra estabilidad saber que dependemos de nosotros mismos, no de lo que hagan los demás», apuntó, para luego añadir al respecto que «hemos intentado aislarnos de todo porque, como he dicho antes, sólo dependemos de nosotros. Ya puede pasar al lado un torbellino que, mientras tú hagas tu trabajo, lo demás no nos importa en absoluto».

Aguirre afirmó que la plantilla no necesita estímulos y que está muy concienciada de la importancia del partido: «Estamos convencidos de que se puede ganar. Mayor ilusión que quedarse en Primera División no puede haber».

En cuanto al rival, al que conoce perfectamente porque lo entrenó durante cuatro años, sólo vaticinó que «espero un Osasuna que compita como van a competir todos. Aquí nadie te va a regalar nada».

Toda la plantilla viaja esta tarde a Pamplona, incluidos Sedlar y Amath «que ya están al 100×100, aunque no entrarán en la lista». La única excepción es la del portero eslovaco Dominik Greif, que está en su país «sometiéndose a un tratamiento para recuperarse de su lesión».