Este palmesano, cabeza de cartel del PP a la Alcaldía de Palma, aspira a ser a sus 53 años el octavo alcalde democrático de la capital balear en las municipales del 28 de mayo. Cumplirá años el día ocho de ese mes electoral y soplará las velas en plena campaña. Este arquitecto, especialista en Derecho Urbanístico y arte contemporáneo, ex conseller de Turismo del Govern entre 2013 y 2015, se prepara para unas intensas semanas en las que afrontará el mayor desafío de su carrera política.

Pregunta.- ¿Qué opina del caso Tito Berni?

Respuesta.- Es un escándalo mayúsculo que, además, el PSOE intenta encubrir y minimizar. Que es un gran escándalo lo vemos en la intervención de la jueza, que ha obligado a que se ponga a disposición de la Justicia toda la documentación digital que hay en el Congreso de los Diputados. A nivel político lo que preocupa más, es que un gobierno que ha hecho mil desastres, también intente minimizar esto y ocultarlo. Le pasarán factura todos los desastres que está haciendo, y este es uno más. Lógicamente yo creo que el ciudadano con el tema de la corrupción, que en Baleares también hace años también tuvimos algunos momentos difíciles, pasa factura. Cuando ya deberían haber aprendido la lección, muchos de los que están dedicándose a la política, pues parece que no han aprendido la lección de que la corrupción tiene un coste, y en este caso, yo creo que lógicamente en las urnas lo va a tener.

P.- Teniendo en cuenta que la transparencia no ha sido la regla de oro del actual gobierno municipal, ¿habría que hacer alguna auditoría interna que garantice que no han existido irregularidades en materia de contratación en el Ayuntamiento de Palma?

R.- No me gustaría comparar una cosa con la otra. Ahora bien, le diré que mi experiencia en estos dos años de oposición, porque yo no estoy en el Ayuntamiento como concejal pero si existe una coordinación con la portavoz y grupo municipal, yo sólo he visto oscurantismo en el gobierno municipal. La labor de la oposición, no se ha podido llevar a cabo de la mejor manera posible. Acceder a cualquier expediente es un trabajo ingente y, al final, hemos tenido que acudir a solicitar amparo al secretario de la Corporación. Cada día pasa lo mismo en cualquier tema, en asuntos de contratación, urbanismo, inversiones, infraestructuras, en cualquier cosa que solicitamos. O no se nos da acceso formalmente, o se nos esconde información.

P.- Tema de la limitación de la compra de vivienda a no residentes en Baleares como propone el Govern de Armengol. ¿Qué opina de esta propuesta cuanto menos peculiar?.

R.- A mí me parece un disparate, porque quieren poner el foco en el extranjero. Y el foco está en que con esta norma que querían aprobar, lo que están haciendo es prohibir a la gente vender sus propiedades a quien consideren y por el precio que crean. El debate no está en si los extranjeros pueden comprar, o no pueden comprar, inmuebles en Baleares. Además, no sólo extranjeros, también españoles. Es decir, se están refiriendo a todo aquel que no resida aquí. El debate está en que vuelven a decir lo que tú tienes que hacer con tus propiedades, a quién le tienes que vender, y a qué precio lo tienes que hacer. Me parece un disparate. Son las políticas de prohibición y de intervencionismo a las que nos han tenido acostumbrados durante estos ocho años.

P.- El problema de la vivienda ahora mismo es el más grave que tienen los ciudadanos de Palma. ¿Qué va a hacer para poner en el mercado vivienda a precio asequible?

R.- Es un tema complejo, que se tiene que trabajar con un abanico amplio de opciones. Primero, se tiene que trabajar en coordinación con todas las administraciones. Con Marga Prohens hemos trabajado en una futura Ley de Vivienda donde Palma tiene un peso específico importante. Ahí se pueden crear herramientas de colaboración público privada para poner viviendas tasadas, asequibles, en el mercado. El gran problema que tiene Palma es que no hay vivienda asequible y se tienen que construir en colaboración con los que saben. La Administración no se tiene que dedicar a construir viviendas sociales. Que las haga el promotor y a un precio tasado. Y después trabajar otros aspectos como esas 30.000 viviendas vacías que hay en Palma, pues de algún modo, se ha de conseguir que se pongan en el mercado de alquiler o de venta.

P.- ¿Cómo se puede hacer eso?

R.- Dando seguridad jurídica, incentivos, etcétera. Además tengo preparado una serie de planes de rehabilitación de barrios integrales en Palma, que puede hacer que la inversión privada también se sume. Y así es como se puede poner vivienda asequible en el mercado. Y después, el Plan General de Palma: definir sitios donde poder desarrollar también vivienda. Hay que trabajar con creatividad. Tenemos una gran parte de locales comerciales de Palma cerrados, que nos genera una imagen urbana mala. Ese cambio de uso a vivienda, nos permitiría poner en el mercado más. O la división de viviendas de más de 200 o 300 metros cuadrados que en los años 80 se construyeron, o igualar alturas en manzanas del Eixample, primero para mejorar esa imagen de la ciudad, pero también, que sin ocupar más territorio, podamos tener más oferta de vivienda. Yo creo que se han de tocar muchas cosas. Es un tema complejo, pero nosotros tenemos identificado que podemos tocar bastantes teclas para que, a corto plazo y a medio, pueda haber vivienda asequible en Palma.

P.- Una de las primeras decisiones que tendrá que afrontar será el tema del nuevo Plan General Urbano de Palma (PGOU). ¿Prevé hacer modificaciones dado que no está aprobado definitivamente?

R.- Mire lo que le voy a decir: están trabajando a destajo para aprobar una parte de ese Plan General. En el último pleno, nosotros advertimos que aprobar sólo una parte es ilegal. Hay un informe de un catedrático de la UIB que así lo dice. Yo me temo que van a convocar un pleno extraordinario y van a querer aprobar esa parte del Plan General, que va a ser un regalo envenenado para la ciudad: van a paralizar licencias, la construcción de viviendas de protección oficial y libre, y va a generar una inseguridad jurídica tremenda. No no me gustaría que pasara esto, pero es lo que creo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque después de ocho años de no aprobar nada del Plan General, quieren dejarnos ese regalo envenenado. Si no estuviera aprobado cuando lleguemos en mayo, lógicamente, se tiene que reformular. Gran parte de él está plagado de errores, y no seguiríamos con su tramitación. También es verdad que intentaremos llegar a un consenso lo más amplio posible para que sea un Plan General con futuro, pero reformulando todas aquellas cosas que hemos criticado.

P.- ¿Eliminará el catalán como requisito para trabajar en la Administración en Baleares y recuperará los premios Ciutat de Palma en castellano?

R.- Yo no puedo eliminar el requisito en según qué aspectos, porque es un tema de legislación autonómica, pero he sido muy claro. El ciudadano tiene que poder dirigirse al Ayuntamiento, a la Administración, en el idioma que quiera, y ese derecho, se va a implantar nuevamente. Y en cuanto a los premios Ciutat de Palma, pues se va a recuperar lógicamente también el premio en castellano. Se tiene que trabajar en que sean unos premios potentes y dignos, pero además, que sean en las dos lenguas.

P.- El candidato a la Alcaldía de Palma en 2019, Mateo Isern, dimitió, dejó el acta de concejal después de perder las elecciones, y rechazó estar en la oposición. ¿Usted haría lo mismo?

R.- No ocurrirá. Seré alcalde.