La izquierda separatista gastó dinero público en promocionar el cicloturismo en Mallorca y ahora lo repudia

Durante la primera de las dos legislaturas gobernadas por la izquierda en Baleares, bajo la presidencia de Francina Armengol, la Conselleria de Turismo ocupada por los separatistas de Més per Mallorca (2015-2019) firmó e impulsó convenios con municipios de Mallorca para mejorar la red cicloturística en las carreteras. Tiempo y dinero públicos para fomentar un turismo de corte ecológico que para Més es hoy el causante de «colapsar todo el año todos los rincones de Mallorca».

Los ecosecesionistas de Més per Mallorca han abierto un melón que deja en evidencia su viraje ideológico respecto al turismo en Baleares. Una Semana Santa con 10.000 bicicletas alquiladas a turistas y su presencia en las carreteras de la isla han convertido una opción ecológica de futuro en el mayor de todos los males. Y todo en sólo siete años.

La izquierda se pasó sus ocho años en el Govern balear acudiendo a las ferias turísticas internacionales promocionando el cicloturismo. Y todo ello con dinero público.

Hay aún más en el cambio de discurso sobre este tipo de turismo. En el programa electoral de Més para las elecciones de 2023 se defendía que se impulsaría «una red de carril bici interurbano y ayudas para la adquisición de bicicletas y bicicletas eléctricas». De esta apuesta por la bicicleta sólo han pasado tres años.

El asunto ha llegado este martes a la sesión de control del Parlament balear, donde el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha defendido que el cicloturismo es «una oportunidad» para alargar la temporada y trasladar beneficios a pueblos de interior, ante las críticas de Més per Mallorca de que este turismo «colapsa toda la isla».

Bauzá ha subrayado que el cicloturismo «no es un problema», sino una «oportunidad», y ha acusado a los ecosoberanistas de «tener un problema con los turistas y no con los ciclo».

De su lado, la diputada de Més Marta Carrió ha reprochado al conseller que este tipo de turismo «colapse durante todo el año todos los rincones de la isla», cuyos residentes «malviven» a causa de la saturación, entre otras cuestiones.

Es el nuevo discurso de Més. Ya no sólo sobran turistas en Mallorca porque «destruyen la convivencia», ya no sólo sobran hoteles «porque devoran territorio», ya no sólo sobra ocio nocturno «porque atrae turismo de borrachera», ya no sólo sobran coches «porque saturan y contaminan». Ahora también les sobran los cicloturistas «porque es algo peligroso».

Mallorca, con 2.071 kilómetros de carreteras y caminos locales, se ha convertido en un destino de referencia para los amantes de esta práctica deportiva. La variedad de orografía, el agradable clima mediterráneo y toda una infraestructura creada para satisfacer la demanda del ciclista hacen que esta isla sea considerada el paraíso de los ciclistas.

No sólo eso, Mallorca es una isla con una larga tradición ciclista. Muestra de ello es la destacada afición que hay entre la población de la isla, la gran cantidad de volteadoras y velódromos que se construyeron a principios del siglo XX y los numerosos deportistas de élite que ha dado esta tierra, como los internacionalmente conocidos Joan Llaneras y Guillem Timoner.

La actividad se puede practicar todo el año, siendo de octubre a mayo la época más recomendable. En diciembre es habitual ver por las carreteras de la isla a los principales equipos profesionales del mundo que se concentran en Mallorca para entrenar y preparar la temporada ciclista. La primera cita en el calendario deportivo es la Mallorca Challenge, prestigioso evento donde participan ciclistas de élite y que suele tener lugar a finales de enero.

Equipos amateurs y aficionados eligen Mallorca no solo por su belleza y condiciones ideales para la práctica ciclista, sino también por su oferta turística. Más de 120 hoteles están especializados en ciclismo e incluyen servicios de alquiler y reparación de bicicletas, menús adaptados, servicio de masajes, etc., haciendo que la isla sea un lugar único para la práctica del ciclismo.