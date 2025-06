Islamófobo y genocida, ‘avant la lettre’

Jaume I, llamado con el tiempo el conquistador y considerado hoy un modelo medieval de virtudes, que nos introdujo en la civilización occidental y cristiana, fue un monarca que, dicho sea, en la expresión francesa avant la lettre, se adelantó a su tiempo.

Rodeado de nobles y clérigos, amén de la correspondiente tropa, vino a conquistar Mallorca lo cual constituyó el ejemplo máximo de islamofobia con el resultado de un genocidio contra una comunidad que vivía muy feliz en una isla considerada afortunada. La conquista de Mallorca supuso, según algunos datos, la muerte de cerca de 10.000 personas, tras lo cual impuso luego las normas de los vencedores perpetuando durante siglos una legislación racista de la que constituye, como máximo exponente, la entronización de la Virgen da la Salud sin permitir una pluralidad religiosa compatible con la necesaria diversidad.

Pero hoy, memoria histórica mediante, Jaume I merecería toda clase de justificaciones mientras Abu Yahya y su civilización alternativa serían objeto de todo tipo de descalificaciones visto como merecedor de una reprobación histórica. Ya ven. Vencedores y vencidos según consideración de las partes en conflicto. Así ha sido históricamente hablando y así continúa siendo en los no tan históricos sucesos hoy en día.

MARTES: ENSUCIAR EL PAISAJE. Mallorca goza sin duda de paisajes espectaculares que es preciso sepamos conservar. En este sentido parece que se ha dado un paso importante ya que el Consell de Mallorca ha dado marcha atrás y finalmente impedirá que se puedan construir parques eólicos con molinos de hasta 50 metros de altura, como se incluyó en la modificación del Pla Territorial Insular de Mallorca.

Los espectaculares molinos eólicos constituían sin duda un atentado al paisaje que es uno de nuestros tres principales activos de nuestra economía: sol, aguas limpias y paisaje. Ya fue suficiente con la colocación en la cúpula del Puig Major de los radares que en su día construyó Estados Unidos y hoy pertenecen al Ejército español.

MIÉRCOLES: MENOS VEHÍCULOS. La regulación de entrada de vehículos en la isla, la aplicación de una tasa para los vehículos que no tributen en Baleares con efectos disuasivos y fijar un número máximo de coches de alquiler que puedan circular son medidas acertadas, pero con la experiencia se verá si resultan o no suficientes. Estamos en unos momentos en que pueden haberse alcanzado máximos de saturación circulatoria y a partir de ahora habrá que acertar en los objetivos para tratar de lograr una circulación razonable. Es una cuestión que merece la máxima atención.

JUEVES: MANIFESTARSE SÓLO MEDIA PARTE. La manifestación que hubo en Palma con el lema Menys Turisme, Més Vida abogó por no permitir más crecimiento turístico, pero, mezclando ous amb caragols, tampoco ni ataques a la lengua. Bien. Se apoyó también a los trabajadores de la hostelería y su lucha por el nuevo convenio, se condenó el genocidio contra el pueblo palestino y concluyó con un a Mallorca es parla el català de un organizador supuestamente independiente llamado Jaume Pujol.

No estamos para dar consejos, pero a la manifa se le vio el plumero. Mucha gente puede en efecto querer combatir la masificación turística que tiene su causa en el abandono de una parte de nuestros gobernantes, pero es raro que precisamente se culpe ahora a quien pretende combatirla y han comenzado ya a tomarse medidas que van más allá de una simple protesta puntual y de confundir las cosas hasta el punto de rechazar un turismo, pero sin proponer ninguna alternativa. No, excepto protestar, así no vamos a ninguna parte.