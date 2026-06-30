Invitada de pesadilla: la acogen tres días en su casa de Palma y acaban amenazados bajo el grito de «¡os voy a quemar la casa!»

De invitada solidaria a presunta agresora en solo tres días. La Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer que, tras ser acogida en una vivienda de la céntrica calle Aragón de Palma, amenazó de muerte a los propietarios del inmueble y se abalanzó contra ellos armada con un palo de madera de grandes dimensiones.

Los hechos se iniciaron sobre las 17:00 horas del pasado viernes. Una patrulla de seguridad ciudadana del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.) de la Policía Nacional se encontraba realizando labores de prevención y patrullaje por la citada calle Aragón de Palma. En ese momento, los agentes fueron requeridos en la vía pública por un varón de mediana edad, quien solicitó su auxilio de manera urgente.

Este ciudadano informó de que estaba siendo víctima de amenazas por parte de una mujer. Según la víctima, la presunta autora de los hechos todavía se encontraba por las inmediaciones y portaba consigo un palo de madera de grandes dimensiones con el que manifestaba una actitud muy hostil.

Ante la gravedad de la situación, los policías nacionales detuvieron inmediatamente su marcha para entrevistarse a fondo con el varón, quien detalló que, momentos antes, tanto él como su esposa habían recibido amenazas de muerte explícitas por parte de la joven. Según explicó, la presunta agresora era amiga de su hijo y la habían acogido de forma solidaria en su propio domicilio durante un periodo de tres días.

De acuerdo con las manifestaciones de la víctima, la convivencia se truncó cuando se inició una fuerte discusión en el interior de la vivienda familiar. Al parecer, la joven comenzó a acusar al matrimonio de haberle sustraído una cantidad de 500 euros, una acusación que los afectados negaron categóricamente, tachándola de ser completamente falsa.

En el transcurso de este altercado, la tensión fue en aumento hasta que la invitada profirió amenazas de muerte directas a la pareja, espetándoles textualmente: «¡Os voy a quemar la casa con vosotros dentro!». Tras lanzar esta advertencia, la mujer abandonó el inmueble.

Muy preocupado por la situación, el dueño de la vivienda llamó de inmediato a su hijo para que se personara en el lugar con el firme objetivo de mediar y apaciguar el conflicto. Sin embargo, la presencia del hijo no calmó los ánimos de la joven. Al observar su llegada, la presunta autora reaccionó de forma violenta: arrancó un tutor de madera de un árbol de la calle y se abalanzó directamente sobre el varón mientras profería nuevas amenazas de muerte contra él, gritándole: «¡Te voy a matar!».

De forma paralela a esta entrevista, otra patrulla de la Policía Nacional que se había desplegado en la zona localizó a escasos metros del lugar a una mujer que coincidía plenamente con las características físicas y de vestimenta de la sospechosa. Justo detrás de donde se encontraba la mujer, los agentes hallaron tirado en el suelo un palo de madera de más de metro y medio de longitud, que correspondía con el tutor del árbol utilizado en la agresión.

Una vez que los agentes de la Policía Nacional comprobaron y confirmaron la veracidad de todos los hechos acontecidos, procedieron formalmente a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de amenazas. La arrestada fue trasladada posteriormente a las dependencias policiales para la realización de los trámites correspondientes y su posterior puesta a disposición judicial.